نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی و تصاویر ماهوارهای نشان میدهد، تا پایان هفته، جوی پایدار بر خراسان شمالی حاکم خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: پدیده غالب در این مدت، وزش باد بهویژه در ساعات بعدازظهر است و آسمان خراسان شمالی در بیشتر ساعات صاف و آفتابی پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: در نیمه غربی خراسان شمالی شامل شهرستانهای مانه، سملقان، گرمه و جاجرم، طی ساعات شب تا اوایل صبح افزایش ابر و مه رقیق در ارتفاعات دور از انتظار نیست.
داداشی با اشاره به وضعیت دما گفت: بیشینه دمای نیمه غربی خراسان شمالی در چهارشنبه ۲۴ تیر بین ۳۹ تا ۴۱ درجه سانتیگراد خواهد بود و از پنجشنبه ۲۵ تیر با شمالی شدن جریانات، دما بین یک تا سه درجه سانتیگراد کاهش مییابد.
وی بیان کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، ایستگاه شیروان با حداقل دمای ۱۷ درجه سانتیگراد خنکترین و ایستگاه مانه با حداکثر دمای ۴۰ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط خراسان شمالی بودند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: در همین مدت، حداقل و حداکثر دمای هوای بجنورد نیز به ترتیب ۱۹ و ۳۷ درجه سانتیگراد ثبت شده است.
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