نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ایستگاه هواشناسی سینوپتیک شهرستان اسفراین روز جمعه ۱۹ تیرماه ۱۴۰۵ با ثبت بیشینه دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد، رکورد بیشینه دمای دوره آماری خود را شکست.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: رکورد پیشین این ایستگاه، ۴۲.۴ درجه سانتی‌گراد بود که در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۴۰۴ به ثبت رسیده بود.

وی تصریح کرد: دمای ۴۴ درجه سانتی‌گراد ثبت‌شده در ایستگاه اسفراین، تاکنون بالاترین دمای ثبت‌شده در خراسان شمالی از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا ۱۹ تیرماه محسوب می‌شود.

داداشی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرمای هوا، ضمن مدیریت مصرف آب و برق، از ترددهای غیرضروری در ساعات اوج گرما خودداری کنند.