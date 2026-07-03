ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، روحالله لک علیآبادی در جریان بازدید از اردوگاه اسکان اضطراری هلالاحمر لرستان در پارک «ارم» تهران، ضمن قدردانی از تلاشهای امدادگران، جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلالاحمر، آمادگی، نظم و هماهنگی ایجادشده در اردوگاه را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم در این مأموریت تأکید کرد.
غلامرضا علیمحمدی مدیرعامل جمعیت هلالاحمر لرستان نیز با اشاره به استقرار تیمهای امدادی، اسکان و پشتیبانی در محل اردوگاه، اظهار داشت: تمامی ظرفیتهای عملیاتی استان برای خدمترسانی مطلوب به عزاداران و تأمین اسکان اضطراری در صورت نیاز به کار گرفته شده و نیروهای هلالاحمر با آمادگی کامل در محل حضور دارند.
در این بازدید، روند آمادهسازی اردوگاه، امکانات اسکان، تجهیزات امدادی، بخشهای پشتیبانی و خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به عزاداران تأکید شد.
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