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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران مراسم تشییع رهبر شهید

خرم‌آباد - نماینده مردم دورود و ازنا در مجلس شورای اسلامی ضرورت ارائه خدمات شایسته به زائران مراسم وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله لک علی‌آبادی در جریان بازدید از اردوگاه اسکان اضطراری هلال‌احمر لرستان در پارک «ارم» تهران، ضمن قدردانی از تلاش‌های امدادگران، جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر، آمادگی، نظم و هماهنگی ایجادشده در اردوگاه را مطلوب ارزیابی کرد و بر ضرورت ارائه خدمات شایسته به مردم در این مأموریت تأکید کرد.

غلامرضا علی‌محمدی مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر لرستان نیز با اشاره به استقرار تیم‌های امدادی، اسکان و پشتیبانی در محل اردوگاه، اظهار داشت: تمامی ظرفیت‌های عملیاتی استان برای خدمت‌رسانی مطلوب به عزاداران و تأمین اسکان اضطراری در صورت نیاز به کار گرفته شده و نیروهای هلال‌احمر با آمادگی کامل در محل حضور دارند.

در این بازدید، روند آماده‌سازی اردوگاه، امکانات اسکان، تجهیزات امدادی، بخش‌های پشتیبانی و خدمات رفاهی مورد بررسی قرار گرفت و بر آمادگی کامل نیروهای امدادی و عملیاتی برای ارائه خدمات مطلوب به عزاداران تأکید شد.

کد مطلب 6878022

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