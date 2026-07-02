اجرای سرود و نوحه حماسی «باید برخاست» توسط دانش آموزان سراسر کشور

حامد صبوری، قائم مقام معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانشآموزی در گفت و گو با مهر هدف از اجرای این برنامه و همخوانی گروهی شعر تاثیرگذار «باید برخاست» را ادای احترام و تجدید میثاق دانشآموزان با سیدالشهدای انقلاب اسلامی و شهدای عزیزمان و همچنین تجدید بیعت آنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنهای برشمرد و افزود: اجتماع بزرگ جمعخوانی «باید برخاست» از جمله برنامههای فرهنگی دانشآموزی برنامهریزی شده در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر و نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی است که با مشارکت گسترده دانشآموزان در سراسر کشور به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.
وی گفت: این برنامه روز سه شنبه در تهران و با حضور خیل عظیم دانشآموزان عزادار ولایتمدار در محل مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و در مقابل جایگاهی که سالها امام عزیز شهیدمان در آنجا به ایراد سخن میپرداختند و درس بصیرت، آزادگی و مقاومت به همه ما میآموختند، برگزار شد.
در این برنامه، دانشآموزان با همراهی محسن محمدیپناه، مداح این اثر، سرود و نوحه «باید برخاست» را به صورت همخوانی اجرا کردند. اجرای هماهنگ این اثر که طی روزهای اخیر در اجتماعات شبانه مردم و آیینهای وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، فضای مرقد مطهر امام خمینی(ره) را آکنده از حال و هوای معنوی نمود و جلوهای از حضور و ایستادگی نسل نوجوان در پای آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشت.
این همخوانی در قالب یک پروژه بزرگ دانشآموزی به مناسبت ایام وداع و تشییع قائد شهید امت اسلام، تولید شده و قرار است در روزهای آینده از شبکههای تلویزیونی، رسانههای دیجیتال و شبکههای اجتماعی منتشر شود.
همایش بزرگ جمعخوانی دانشآموزان با اجرای سرود «باید برخاست» همزمان با ایام وداع رهبر انقلاب در مرقد مطهر امام خمینی(ره)، با همکاری سازمان دانشآموزی و آموزش و پرورش تهران برگزار شد.
حامد صبوری، قائم مقام معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانشآموزی در گفت و گو با مهر هدف از اجرای این برنامه و همخوانی گروهی شعر تاثیرگذار «باید برخاست» را ادای احترام و تجدید میثاق دانشآموزان با سیدالشهدای انقلاب اسلامی و شهدای عزیزمان و همچنین تجدید بیعت آنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنهای برشمرد و افزود: اجتماع بزرگ جمعخوانی «باید برخاست» از جمله برنامههای فرهنگی دانشآموزی برنامهریزی شده در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر و نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی است که با مشارکت گسترده دانشآموزان در سراسر کشور به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.
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