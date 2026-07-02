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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۰۵

اجرای سرود و نوحه حماسی «باید برخاست» توسط دانش آموزان سراسر کشور

اجرای سرود و نوحه حماسی «باید برخاست» توسط دانش آموزان سراسر کشور

همایش بزرگ جمع‌خوانی دانش‌آموزان با اجرای سرود «باید برخاست» همزمان با ایام وداع رهبر انقلاب در مرقد مطهر امام خمینی(ره)، با همکاری سازمان دانش‌آموزی و آموزش و پرورش تهران برگزار شد.

حامد صبوری، قائم مقام معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش در سازمان دانش‌آموزی در گفت و گو با مهر هدف از اجرای این برنامه و همخوانی گروهی شعر تاثیرگذار «باید برخاست» را ادای احترام و تجدید میثاق دانش‌آموزان با سیدالشهدای انقلاب اسلامی و شهدای عزیزمان و همچنین تجدید بیعت آنان با رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای برشمرد و افزود: اجتماع بزرگ جمع‌خوانی «باید برخاست» از جمله برنامه‌های فرهنگی دانش‌آموزی برنامه‌ریزی شده در ایام وداع و تشییع پیکر مطهر و نورانی رهبر شهید انقلاب اسلامی است که با مشارکت گسترده دانش‌آموزان در سراسر کشور به صورت غیرمتمرکز برگزار خواهد شد.

وی گفت: این برنامه روز سه شنبه در تهران و با حضور خیل عظیم دانش‌آموزان عزادار ولایتمدار در محل مرقد بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و در مقابل جایگاهی که سالها امام عزیز شهیدمان در آنجا به ایراد سخن می‌پرداختند و درس بصیرت، آزادگی و مقاومت به همه ما می‌آموختند، برگزار شد.

در این برنامه، دانش‌آموزان با همراهی محسن محمدی‌پناه، مداح این اثر، سرود و نوحه «باید برخاست» را به صورت همخوانی اجرا کردند. اجرای هماهنگ این اثر که طی روزهای اخیر در اجتماعات شبانه مردم و آیین‌های وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است، فضای مرقد مطهر امام خمینی(ره) را آکنده از حال و هوای معنوی نمود و جلوه‌ای از حضور و ایستادگی نسل نوجوان در پای آرمانهای انقلاب را به نمایش گذاشت.

این همخوانی در قالب یک پروژه بزرگ دانش‌آموزی به مناسبت ایام وداع و تشییع قائد شهید امت اسلام، تولید شده و قرار است در روزهای آینده از شبکه‌های تلویزیونی، رسانه‌های دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی منتشر شود.

کد مطلب 6878034
روح اله صابرزاده

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