به گزارش خبرگزازی مهر، مهدی مذهبی گفت: با برنامه ریزی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، طراحی المانی حجمی «مشت گره‌ کرده» آغاز شد.

وی افزود: این المان نمادین که با هدف بازنمایی مفاهیم مقاومت، ایستادگی و همبستگی مردمی طراحی شده، فراتر از یک نشانه عمومی اعتراض، بازتابی از مسیر و گفتمان رهبر شهید است؛ نشانه‌ای از اراده استوار، ایستادگی در برابر فشارها و دعوت به انسجام ملی.

مذهبی با اشاره به اینکه این فرم بصری، با تأکید بر روحیه مقاومت و پیگیری آرمان‌ها، یادآور نقش رهبری در شکل‌دهی به وحدت اجتماعی و تقویت امید در بزنگاه‌های تاریخی است، گفت: نصب این اثر در یکی از مهم‌ترین میادین پایتخت، در روزهای برگزاری مراسم تشییع، از جنس فایبرگلاس با مدیریت هنری پیمان قانع ساخته شده و بر پایه آن اسامی شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی سوم در میناب و لامرد مزین شده است.