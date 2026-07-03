به گزارش خبرگزازی مهر، مهدی مذهبی گفت: با برنامه ریزی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، طراحی المانی حجمی «مشت گره کرده» آغاز شد.
وی افزود: این المان نمادین که با هدف بازنمایی مفاهیم مقاومت، ایستادگی و همبستگی مردمی طراحی شده، فراتر از یک نشانه عمومی اعتراض، بازتابی از مسیر و گفتمان رهبر شهید است؛ نشانهای از اراده استوار، ایستادگی در برابر فشارها و دعوت به انسجام ملی.
مذهبی با اشاره به اینکه این فرم بصری، با تأکید بر روحیه مقاومت و پیگیری آرمانها، یادآور نقش رهبری در شکلدهی به وحدت اجتماعی و تقویت امید در بزنگاههای تاریخی است، گفت: نصب این اثر در یکی از مهمترین میادین پایتخت، در روزهای برگزاری مراسم تشییع، از جنس فایبرگلاس با مدیریت هنری پیمان قانع ساخته شده و بر پایه آن اسامی شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی سوم در میناب و لامرد مزین شده است.
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