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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

نصب المان «مشت گره‌کرده» در میدان انقلاب تهران

نصب المان «مشت گره‌کرده» در میدان انقلاب تهران

رئیس سازمان زیباسازی شهر تهران، از نصب المان مشت گره کرده در میدان انقلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزازی مهر، مهدی مذهبی گفت: با برنامه ریزی برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر رهبر شهید، طراحی المانی حجمی «مشت گره‌ کرده» آغاز شد.

وی افزود: این المان نمادین که با هدف بازنمایی مفاهیم مقاومت، ایستادگی و همبستگی مردمی طراحی شده، فراتر از یک نشانه عمومی اعتراض، بازتابی از مسیر و گفتمان رهبر شهید است؛ نشانه‌ای از اراده استوار، ایستادگی در برابر فشارها و دعوت به انسجام ملی.

مذهبی با اشاره به اینکه این فرم بصری، با تأکید بر روحیه مقاومت و پیگیری آرمان‌ها، یادآور نقش رهبری در شکل‌دهی به وحدت اجتماعی و تقویت امید در بزنگاه‌های تاریخی است، گفت: نصب این اثر در یکی از مهم‌ترین میادین پایتخت، در روزهای برگزاری مراسم تشییع، از جنس فایبرگلاس با مدیریت هنری پیمان قانع ساخته شده و بر پایه آن اسامی شهدای دانش آموز جنگ تحمیلی سوم در میناب و لامرد مزین شده است.

کد مطلب 6878163

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