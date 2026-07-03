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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

دمای هوا در لرستان افزایش می‌یابد

دمای هوا در لرستان افزایش می‌یابد

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، گفت: از نظر نوسانات دمایی طی امروز دماها در استان روند افزایشی خواهند داشت.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز جمعه و تا اواسط هفته پیشرو باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی گفت: طی امروز برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی طی امروز دماها روند افزایشی خواهند داشت، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.

کد مطلب 6878075

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