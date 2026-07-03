بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی از امروز جمعه و تا اواسط هفته پیشرو باتوجه‌به حاکمیت شرایط پایدار، جوی آرام را در منطقه شاهد خواهیم بود.

وی گفت: طی امروز برای اغلب نقاط استان، آسمان صاف و در ساعاتی همراه با افزایش سرعت باد تا بازه قابل‌ملاحظه است.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: همچنین در مناطق شرقی در ساعات بعدازظهر پوشش ابر پیش‌بینی می‌شود.

مرادپور، بیان داشت: از نظر نوسانات دمایی طی امروز دماها روند افزایشی خواهند داشت، لذا مدیریت بهینه مصرف آب و برق به همگان توصیه می‌شود.