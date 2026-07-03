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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۶

امام جمعه قصرشیرین: حضور مردم پاسخ قاطع به جنگ رسانه‌ای دشمن است

امام جمعه قصرشیرین: حضور مردم پاسخ قاطع به جنگ رسانه‌ای دشمن است

کرمانشاه - امام جمعه قصرشیرین گفت: حضور گسترده مردم در آیین تشییع رهبر شهید، نماد وحدت ملی و پاسخی قاطع به فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حامد آرمند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قصرشیرین، با اشاره به برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: ملت ایران با وجود همه تلاش‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی دشمن، آماده خلق حماسه‌ای بزرگ هستند و حضور پرشور آنان در این مراسم، جلوه‌ای از همبستگی ملی و وفاداری به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

وی افزود: دشمنان در روزهای اخیر با استفاده از ابزارهای مختلف رسانه‌ای تلاش کرده‌اند مردم را از حضور در این مراسم تاریخی منصرف کنند، اما این اقدامات نتیجه‌ای نخواهد داشت و مشارکت گسترده مردم، تمامی محاسبات آنان را بر هم خواهد زد.

امام جمعه قصرشیرین با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم، تصریح کرد: همه کسانی که امکان حضور دارند، باید از این فرصت برای تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و رهبر شهید استفاده کنند و در این رویداد ماندگار سهیم باشند.

حجت‌الاسلام آرمند در ادامه با استناد به آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء، بر ضرورت تبعیت از ولایت در تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأکید کرد و گفت: در مسائل مهم کشور و نحوه مواجهه با دشمن، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب فصل‌الخطاب است و حرکت در مسیر ولایت، رمز موفقیت و انسجام جامعه اسلامی محسوب می‌شود.

وی با تبریک ۱۴ تیر، روز شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، از خدمات شهردار، دهیاران، کارکنان و کارگران این مجموعه‌ها قدردانی کرد و افزود: اقدامات انجام شده در حوزه زیباسازی شهر قصرشیرین و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور گردشگران و زائران قابل تقدیر است، هرچند تکمیل زیرساخت‌ها در برخی مناطق حاشیه‌ای همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه قصرشیرین همچنین از تلاش‌های مسئولان حوزه راهداری، استانداری، فرمانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای توسعه راه‌های مواصلاتی قدردانی کرد و خواستار تسریع در بهسازی بخش‌های فرسوده محور قصرشیرین ـ گیلانغرب شد.

حجت‌الاسلام آرمند در پایان با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، گفت: اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای زیرساخت‌های مرز خسروی از جمله احداث سایبان، توسعه پارکینگ‌ها، زائرسراها، سردخانه‌ها، مواکب و بهسازی راه‌های منتهی به مرز در حال انجام است و امید می‌رود امسال نیز این مرز میزبان شایسته‌ای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.

کد مطلب 6878272

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