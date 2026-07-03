به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حامد آرمند در خطبههای نماز جمعه این هفته قصرشیرین، با اشاره به برگزاری آیین تشییع رهبر شهید، اظهار کرد: ملت ایران با وجود همه تلاشهای رسانهای و تبلیغاتی دشمن، آماده خلق حماسهای بزرگ هستند و حضور پرشور آنان در این مراسم، جلوهای از همبستگی ملی و وفاداری به آرمانهای انقلاب اسلامی خواهد بود.
وی افزود: دشمنان در روزهای اخیر با استفاده از ابزارهای مختلف رسانهای تلاش کردهاند مردم را از حضور در این مراسم تاریخی منصرف کنند، اما این اقدامات نتیجهای نخواهد داشت و مشارکت گسترده مردم، تمامی محاسبات آنان را بر هم خواهد زد.
امام جمعه قصرشیرین با دعوت از مردم برای حضور در این مراسم، تصریح کرد: همه کسانی که امکان حضور دارند، باید از این فرصت برای تجدید بیعت با آرمانهای انقلاب اسلامی و رهبر شهید استفاده کنند و در این رویداد ماندگار سهیم باشند.
حجتالاسلام آرمند در ادامه با استناد به آیه ۵۹ سوره مبارکه نساء، بر ضرورت تبعیت از ولایت در تصمیمگیریهای کلان کشور تأکید کرد و گفت: در مسائل مهم کشور و نحوه مواجهه با دشمن، رهنمودهای رهبر معظم انقلاب فصلالخطاب است و حرکت در مسیر ولایت، رمز موفقیت و انسجام جامعه اسلامی محسوب میشود.
وی با تبریک ۱۴ تیر، روز شهرداریها و دهیاریها، از خدمات شهردار، دهیاران، کارکنان و کارگران این مجموعهها قدردانی کرد و افزود: اقدامات انجام شده در حوزه زیباسازی شهر قصرشیرین و فراهم کردن بستر مناسب برای حضور گردشگران و زائران قابل تقدیر است، هرچند تکمیل زیرساختها در برخی مناطق حاشیهای همچنان باید مورد توجه قرار گیرد.
امام جمعه قصرشیرین همچنین از تلاشهای مسئولان حوزه راهداری، استانداری، فرمانداری و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی برای توسعه راههای مواصلاتی قدردانی کرد و خواستار تسریع در بهسازی بخشهای فرسوده محور قصرشیرین ـ گیلانغرب شد.
حجتالاسلام آرمند در پایان با اشاره به نزدیک شدن اربعین حسینی، گفت: اقدامات گستردهای برای ارتقای زیرساختهای مرز خسروی از جمله احداث سایبان، توسعه پارکینگها، زائرسراها، سردخانهها، مواکب و بهسازی راههای منتهی به مرز در حال انجام است و امید میرود امسال نیز این مرز میزبان شایستهای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشد.
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