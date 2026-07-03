به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطفالله دژکام در در خطبههای نماز جمعه شیراز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: انسان مؤمن باید در همه لحظات زندگی مراقب تقوا باشد؛ زیرا عزت، عظمت، رحمت و مغفرت الهی تنها در سایه تقوا حاصل میشود.
وی با اشاره به ایام سوگواری و بزرگداشت رهبر شهید، افزود: اگر با گوش جان به سخنان آن سید بزرگوار گوش فرا دهیم، پیام همیشگی او همان دعوت به تقوای الهی است؛ همان راهی که عزت ملت و سربلندی امت اسلامی را تضمین میکند.
رهبر شهید؛ مصداق روشن صفات متقین
امام جمعه شیراز با استناد به فرازهایی از خطبه متقین در نهجالبلاغه، شخصیت رهبر شهید را جلوهای روشن از اوصاف پرهیزگاران دانست و گفت: امیرالمؤمنین(ع) درباره اهل تقوا میفرماید که دنیا به سراغ آنان میآید، اما آنان دل به دنیا نمیبندند؛ این مرتبهای فراتر از زهد معمولی است.
آیتالله دژکام تصریح کرد: بسیاری از انسانها به دنیا نمیرسند، اما هنر واقعی آن است که همه امکانات و قدرت در اختیار انسان باشد و با این حال، از دنیا برای خود بهرهای نخواهد.
وی با اشاره به سادهزیستی رهبر شهید، خاطرنشان کرد: ایشان با وجود قرار داشتن در جایگاه عالی مدیریت کشور و در اختیار داشتن امکانات فراوان، هیچگاه از موقعیت خود برای منافع شخصی یا خانوادگی استفاده نکرد و زندگی خود را بر پایه زهد، امانتداری و اخلاص بنا نهاد.
نماینده ولیفقیه در فارس با نقل خاطراتی از دوران مسئولیتهای رهبر شهید، گفت: هدایای ارزشمند داخلی و خارجی را به بیتالمال و موزه آستان قدس رضوی سپرد و حتی در سفرهای رسمی نیز سادهترین شیوه زندگی را برگزید.
وی تأکید کرد: زهد حقیقی آن است که انسان بتواند دنیا را در اختیار بگیرد اما به آن دل نبندد؛ همان حقیقتی که امیرالمؤمنین(ع) در توصیف اهل تقوا بیان کردهاند.
رهبر شهید جان خود را فدای عزت اسلام و ایران کرد
آیتالله دژکام با اشاره به فراز دیگری از خطبه متقین اظهار داشت: پرهیزگاران هنگامی که دنیا میکوشد آنان را اسیر خود کند، با فدا کردن جان خویش از اسارت دنیا رهایی مییابند.
وی افزود: رهبر شهید نیز همین مسیر را برگزید و هرگز حاضر نشد در برابر ظلم، استکبار و ذلت تسلیم شود؛ بلکه جان خود را در راه دفاع از اسلام، استقلال ایران و آرمانهای انقلاب اسلامی تقدیم کرد.
امام جمعه شیراز تصریح کرد: این ایستادگی، ادامه همان راهی است که سیدالشهدا(ع) در عاشورا ترسیم کرد؛ راهی که در آن حفظ عزت دین و کرامت انسان بر جان مقدم است.
مراسم تشییع؛ آزمونی برای نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران
آیتالله دژکام در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با توصیه دوباره نمازگزاران به تقوای الهی، به برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اشاره کرد و گفت: این مراسم، رویدادی کمنظیر و تاریخی است و همه مردم باید خود را در برگزاری هرچه باشکوهتر آن سهیم بدانند.
وی با بیان اینکه ستادهای برگزاری مراسم در سراسر کشور از هفتهها قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند، افزود: با توجه به پیشبینی حضور دهها میلیون نفر، هیچ دستگاهی به تنهایی قادر به مدیریت این اجتماع عظیم نیست و مشارکت عمومی، شرط اصلی برگزاری شایسته این مراسم است.
امام جمعه شیراز همچنین از برنامهریزیهای انجامشده برای خدمترسانی به زائران و شرکتکنندگان در مراسم خبر داد و تأکید کرد: همه ظرفیتهای مردمی و اجرایی باید برای تکریم عاشقان انقلاب و رهبر شهید به میدان بیاید.
نماینده ولیفقیه در فارس، مهمترین پیام این حضور گسترده را خطاب به دشمنان اسلام و ایران دانست و گفت: ملت ایران با این حضور نشان خواهد داد که در برابر تهدیدها و توطئههای دشمنان هرگز عقبنشینی نخواهد کرد و هیچ قدرتی توان مقابله با اراده این ملت را ندارد.
وی تصریح کرد: دشمنان باید بدانند در برابر سیل عظیم ملت مؤمن و انقلابی ایران، راهی جز شکست و عقبنشینی نخواهند داشت.
«قیام للّه»؛ شعاری برخاسته از قرآن
آیتالله دژکام با اشاره به شعار مراسم تشییع، اظهار کرد: شعار «قیام لله» برگرفته از آیات قرآن کریم است و پیام آن، برخاستن برای خدا و حرکت خالصانه در مسیر الهی است.
وی افزود: ممکن است انسان شعارهای دینی و انقلابی سر دهد، اما اگر نیت الهی نداشته باشد، آن حرکت ارزش حقیقی خود را از دست میدهد؛ همانگونه که عبادت بدون اخلاص، انسان را به مقصد نمیرساند.
امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت محاسبه نفس گفت: هر یک از ما باید از خود بپرسیم که آیا حرکتها، سخنان و مواضع ما برای خداست یا انگیزههای دیگری در آن دخالت دارد؛ زیرا تنها اعمالی که با نیت الهی انجام شود، ماندگار و موجب رستگاری خواهد بود.
ملت ایران تا پایان راه مقاومت ایستاده است
نماینده ولیفقیه در فارس با اشاره به استمرار شعار «قیام للّه» از آغاز نهضت امام خمینی(ره) تاکنون، این استمرار را نشانه حقانیت انقلاب اسلامی دانست و گفت: بیش از هشت دهه است که این پیام الهی محور حرکت ملت ایران بوده و امروز نیز همان مسیر با قدرت ادامه دارد.
وی خاطرنشان کرد: دشمنان با تبلیغات گسترده تلاش میکنند چنین القا کنند که ملت ایران از آرمانهای خود فاصله گرفته است، اما حضور مردم در صحنه، پاسخ روشنی به این تبلیغات خواهد بود.
آیتالله دژکام تأکید کرد: همانگونه که ملت ایران در دفاع مقدس و در همه میدانهای سخت ایستادگی کرد، امروز نیز با همان روحیه مقاومت، از استقلال، عزت و آرمانهای انقلاب اسلامی دفاع خواهد کرد.
تجدید بیعت با رهبر انقلاب
امام جمعه شیراز در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و تبعیت از ولایت، گفت: ملت ایران با حضور خود در این مراسم، بار دیگر بیعت خود را با رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید خواهد کرد و نشان میدهد که همچنان با استقامت در مسیر ولایت حرکت میکند.
وی افزود: همانگونه که مردم در کنار امام خمینی(ره) و رهبر شهید ایستادند، امروز نیز با همان روحیه، خود را سرباز ولایت میدانند و در دفاع از انقلاب اسلامی لحظهای تردید نخواهند کرد.
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