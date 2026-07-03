به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام احمد اصلانی در خطبههای این هفته نماز جمعه صائینقلعه با اشاره به بند نخست پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، گفت: رهبر معظم انقلاب، قیام امام حسین (ع) را نماد تقابل حق و باطل دانستهاند که با سه هدف اساسی «اقامه حق»، «اصلاح امت» و «مبارزه با ظلم» شکل گرفت و این نگاه، راهبردی مبتنی بر آرمانگرایی واقعبینانه برای صیانت از آرمانهای انقلاب اسلامی و جلوگیری از انحراف است.
وی با بیان اینکه آرمانهای انقلاب اسلامی ریشه در نهضت عاشورا دارد، افزود: نهضت عاشورا تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه چشمهای جوشان از بصیرت، ایثار و حماسه است که در طول تاریخ جاری بوده و برای همه آزادگان جهان الهامبخش و درسآموز است.
اصلانی افزود: نهضت عاشورا تنها یک رویداد تاریخی نیست، بلکه چشمهای جوشان از بصیرت، ایثار و حماسه است که در طول تاریخ جاری بوده و برای همه آزادگان جهان الهامبخش و درسآموز است.
امام جمعه صائینقلعه با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب، انقلاب اسلامی را شاخهای از شجره نورانی عاشورا معرفی کردهاند، تصریح کرد: بر این اساس، انقلاب اسلامی وظیفهای دائمی در مسیر تحقق اهداف قیام سیدالشهدا (ع) بر عهده دارد و باید همواره در مسیر اقامه حق، اصلاح جامعه و مقابله با ظلم حرکت کند.
حجتالاسلام اصلانی همچنین با اشاره به همزمانی این پیام با هفته قوه قضاییه و سالروز شهادت آیتالله بهشتی و یارانش، خاطرنشان کرد: عدالت، محور مشترک پیام رهبر معظم انقلاب و یاد شهدای هفتم تیر است و پاسداری از عدالت و ارزشهای اسلامی، رسالت همیشگی مسئولان نظام اسلامی به شمار میرود.
امام جمعه صائینقلعه، با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته قوه قضاییه، اظهار کرد: عدالت، نقطه اشتراک و محور اصلی قیام امام حسین (ع)، انقلاب اسلامی و وظیفه ذاتی قوه قضاییه است و هدف نهایی همه این عرصهها، اقامه عدل الهی و تحقق عدالت در جامعه اسلامی است.
وی با بیان اینکه قیام عاشورا با اهداف اقامه حق، اصلاح امت و مبارزه با ظلم شکل گرفت، افزود: انقلاب اسلامی نیز ادامه همان مسیر نورانی است و همه مسئولان، بهویژه دستگاه قضایی، وظیفه دارند با تکیه بر عدالت، از حقوق مردم و ارزشهای اسلامی صیانت کنند.
امام جمعه صائینقلعه همچنین با اشاره به چارچوب صحیح روایت مذاکرات، تصریح کرد: مذاکره از نگاه جمهوری اسلامی پایان نبرد نیست، بلکه امتداد میدان و ادامه مبارزه برای حفظ منافع و عزت ملی است.
نگاه به مذاکرات باید هوشمندانه، واقعبینانه و به دور از خوشبینی تاکتیکی باشد
وی خاطرنشان کرد: نگاه به مذاکرات باید هوشمندانه، واقعبینانه و به دور از خوشبینی تاکتیکی باشد، چراکه ملت ایران و جریان انقلابی، با توجه به سابقه طولانی بدعهدی، ظلم و نقض تعهدات از سوی آمریکا، همواره با هوشیاری و دقت تحولات این عرصه را دنبال میکنند.
حجتالاسلام اصلانی با اشاره به ضرورت تبیین صحیح مسائل کشور، اظهار کرد: اگرچه تجربه نشان داده است که آمریکا در وعدههای خود بدعهد بوده و قابل اعتماد نیست، اما این بیاعتمادی نباید موجب انفعال یا توقف حرکت کشور شود. آنچه اهمیت دارد، شناخت دقیق ماهیت دشمن و تبیین منطقی این واقعیت برای افکار عمومی است.
وی افزود: نباید اجازه داد برخی برداشتهای نادرست یا عملکردهای ضعیف مسئولان، موجب شود ذات بدعهد و خبیث دشمن از نگاه مردم پنهان بماند. روشنگری و بیان منطقی، بهترین راهکار برای مقابله با جنگ روایتها و جلوگیری از انحراف افکار عمومی است.
امام جمعه صائینقلعه با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور تصریح کرد: واقعیت این است که جامعه با چالشهای اقتصادی روبهروست، اما دشمن و برخی افراد ناآگاه یا مغرض در داخل، تلاش میکنند این ذهنیت را القا کنند که تنها راه نجات کشور، مذاکره با آمریکاست؛ در حالی که گره زدن حل مشکلات اقتصادی به مذاکرات، سرابی بیش نیست.
حجتالاسلام اصلانی تأکید کرد: در شرایط کنونی، مطالبه جدی مردم از دولت و مسئولان باید توجه همزمان به ظرفیتهای داخلی و راهکارهای موازی با مذاکرات باشد تا اقتصاد کشور معطل نتیجه گفتوگوها نماند.
امام جمعه صائینقلعه، با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه ملتها، اظهار کرد: امروز پرونده جنایات آمریکا از مرز نقض حقوق بشر فراتر رفته و به پروندهای سنگین در تضییع حقوق، کرامت انسانی و پایمال کردن حقوق ملتهای مظلوم تبدیل شده است.
وی افزود: استعمار و استثمار ملتها، طراحی و اجرای کودتاها، حمایت مالی، تسلیحاتی، اطلاعاتی و رسانهای از گروههای تروریستی و تلاش برای سرنگونی دولتهای مستقل و مردمی، تنها بخشی از کارنامه سیاه آمریکا در جهان است که افکار عمومی نباید از آن غافل شود.
امام جمعه صائینقلعه تصریح کرد: حضور گسترده نظامی آمریکا در نقاط مختلف جهان و نقشآفرینی این کشور در صدها کودتا و اقدامات براندازانه علیه دولتهای مستقل، نشاندهنده ماهیت سلطهطلبانه و مداخلهجویانه این قدرت است و ملت ایران با شناخت این سابقه، همواره بر حفظ استقلال و عزت خود تأکید داشته است.
وی در ادامه با دعوت از مردم برای حضور پرشور در آیین وداع و تشییع پیکر فرماندهان شهید، اظهار کرد: حضور گسترده مردم در این مراسم، تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب اسلامی، شهدا و ولایت است و انتظار میرود ملت بزرگ ایران و مردم مؤمن و انقلابی شهر ما نیز با حضور باشکوه خود، بار دیگر وفاداریشان را به ارزشهای اسلامی و انقلابی به نمایش بگذارند.
وی با اشاره به شخصیت برجسته رهبر شهید، آیتالله خامنهای، گفت: معنویت، علم و مدیریت عاقلانه و شجاعانه از مهمترین ابعاد شخصیتی ایشان بود که این ویژگیها، الگویی ارزشمند برای مدیران و نسل جوان به شمار میرود.
امام جمعه صائینقلعه افزود: برخورد کریمانه با منتقدان، انس دیرینه با قرآن کریم در سختترین شرایط، اهتمام مستمر به نماز و توسل به اهلبیت (ع)، از برجستهترین ویژگیهای اخلاقی و معنوی این شخصیت بزرگ بود که از روحی عارفانه و قلبی سرشار از معنویت سرچشمه میگرفت.
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