نورمفیدی: تشییع باشکوه رهبر شهید، نماد اقتدار و وحدت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت حضور پرشور مردم در آیین تشییع و بزرگداشت رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور را رویدادی اثرگذار در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دانست.

وی اظهار کرد: دشمنان انقلاب اسلامی طی سال‌های گذشته همواره تلاش کرده‌اند میان مردم و نظام فاصله ایجاد کنند، اما حضور گسترده ملت ایران در این مراسم، تمامی این محاسبات را برهم خواهد زد و استحکام پیوند مردم با آرمان‌های انقلاب را به نمایش خواهد گذاشت.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: هرچه این مراسم با شکوه بیشتری برگزار شود، پیام اقتدار، وحدت و وفاداری ملت ایران رساتر به جهانیان مخابره خواهد شد و پاسخی قاطع به دشمنانی خواهد بود که درصدد تضعیف جایگاه جمهوری اسلامی هستند.

امام جمعه گرگان با بیان اینکه مردم بزرگ‌ترین سرمایه انقلاب اسلامی هستند، گفت: همان‌گونه که مردم همواره قدردان نظام اسلامی بوده‌اند، مسئولان نیز باید قدر این ملت وفادار، صبور و بصیر را بدانند؛ ملتی که در همه مقاطع حساس، پشتیبان انقلاب و رهبری بوده است.

نورمفیدی همچنین با تجلیل از حضور همیشگی مردم در صحنه‌های مختلف، مقاومت نیروهای مسلح، ایثار خانواده‌های شهدا و مجاهدت دانشمندان کشور را از ثمرات هدایت و مدیریت رهبر شهید دانست.

وی گفت: امید است این مسیر با هدایت رهبر جدید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، ادامه یافته و ملت ایران با حفظ وحدت و همبستگی، به قله‌های عزت، پیشرفت و اقتدار دست یابد.