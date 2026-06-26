امام جمعه قروه: عاشورا نتیجه فاصله گرفتن جامعه از ولی خدا بود

حجت‌الاسلام عابدین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تاریخ اسلام نشان داده است که تنها داشتن ظاهر دینی، انسان را به مسیر حق نمی‌رساند و مهم‌ترین مسئله، ولایت‌پذیری و شناخت جبهه حق است.

وی با اشاره به واقعه عاشورا افزود: در کربلا افرادی حضور داشتند که نماز می‌خواندند، اما به دلیل جدا شدن از ولی خدا در برابر امام حسین(ع) ایستادند؛ بنابراین جامعه باید مراقب باشد که در شرایط فتنه و غبارآلودگی، مسیر درست را گم نکند.

امام جمعه قروه با بیان اینکه دشمنان همواره تلاش می‌کنند میان مردم و جریان حق فاصله ایجاد کنند، تصریح کرد: در زمان امیرالمؤمنین(ع) نیز برخی افراد به دلیل دنیاطلبی و نگرانی از منافع شخصی، در مقابل حقیقت ایستادند.

بصیرت راه جلوگیری از تکرار تاریخ

رستمی ادامه داد: جامعه‌ای که شناخت کافی از جریان‌های سیاسی و فکری نداشته باشد، ممکن است دوباره گرفتار تجربه‌های تلخ تاریخی شود؛ از این رو بصیرت و هوشیاری مردم اهمیت فراوانی دارد.

وی با اشاره به مسائل روز کشور گفت: دشمنان هیچ‌گاه از دشمنی خود دست نمی‌کشند و مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها منافع مردم و مصالح کشور را در نظر بگیرند.

امام جمعه قروه با تأکید بر ضرورت مطالبه‌گری مردم بیان کرد: مسئولان باید نسبت به مشکلات اقتصادی، فساد، گرانی و مسائل معیشتی مردم پاسخگو باشند و نهادهای مسئول نیز وظیفه دارند از حقوق مردم دفاع کنند.

عاشورا؛ درس ایستادگی و مقاومت

رستمی در سخنان خود با اشاره به ایام عزاداری سیدالشهدا(ع) گفت: پیام عاشورا فقط مربوط به یک زمان خاص نیست، بلکه در همه دوران‌ها انسان را به دفاع از حق، مقابله با ظلم و وفاداری به مسیر الهی دعوت می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: فریاد «هل من ناصر ینصرنی» امام حسین(ع) دعوتی برای همه تاریخ است تا انسان‌ها در کنار حق بایستند و در برابر انحراف و ظلم سکوت نکنند.