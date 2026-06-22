به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام رضا باوقار در هفتم محرم در مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) که با حضور گسترده عاشقان اهلبیت (ع) در محوطه شهرداری مشگینشهر برگزار شد، اظهار کرد: زیارت عاشورا متنی قدسی و گنجینهای ارزشمند از معارف الهی است که مسیر سیر و سلوک صالحان الیالله را ترسیم میکند.
معرفت اهلبیت (ع) کلید ورود به بهشت برین و زمینهساز سعادت دنیا
وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مضامین زیارت عاشورا، درخواست معرفت نسبت به اهلبیت (ع) است، افزود: انسان در فرازهای این زیارت نورانی از خداوند میخواهد که شناخت حقیقی نسبت به خاندان عصمت و طهارت (ع) نصیب او شود، چرا که معرفت اهلبیت (ع) کلید ورود به بهشت برین و زمینهساز سعادت دنیا و آخرت است.
امام جمعه مشگینشهر با اشاره به اهمیت جهاد با نفس گفت: بزرگترین جهاد از نگاه اسلام، مبارزه با نفس اماره است و نخستین پله صعود انسان به سوی پروردگار، غلبه بر خواهشهای نفسانی و حرکت در مسیر بندگی خداوند است.
حجتالاسلام باوقار ادامه داد: اولیای الهی به واسطه ایمان و توکل به خداوند، جز از ذات اقدس الهی از هیچ قدرت و هیچ فردی هراس و واهمهای ندارند و همین ویژگی آنان را به الگوی کامل برای مؤمنان تبدیل کرده است.
وی با تأکید بر جایگاه حب و بغض الهی در آموزههای دینی افزود: معیار دوستی و دشمنی مؤمن باید خداوند متعال باشد و کسی که ملاک محبت و دشمنی او الهی نباشد، از حقیقت دین فاصله گرفته است. برائت از دشمنان اهلبیت (ع) و محبت به دوستان آنان از مهمترین آموزههای زیارت عاشورا به شمار میرود.
وی همچنین صدقه دادن را از اعمال ارزشمند در فرهنگ اسلامی دانست و گفت: در روایات اسلامی آمده است که صدقه در گرمای قیامت برای انسان سایهای امن و مایه نجات خواهد بود.
امام جمعه مشگینشهر خاطرنشان کرد: در زیارت عاشورا انسان از خداوند درخواست میکند که توفیق زیارت و همراهی با اهلبیت (ع) را نصیب او کند و هر اندازه پیوند انسان با خاندان پیامبر (ص) عمیقتر شود، به مقام همزیستی و همنشینی با اولیای الهی در دنیا و آخرت نزدیکتر خواهد شد.
عزاداری محرم بهترین فرصت برای تعمیق معرفت
وی در پایان تأکید کرد: مجالس عزاداری محرم بهترین فرصت برای تعمیق معرفت دینی، تقویت ولایتمداری و تجدید پیمان با آرمانهای عاشورا و اهلبیت (ع) است.
حجتالاسلام باوقار با اشاره به ضرورت اصلاح رفتار و گفتار در مسیر بندگی خداوند افزود: شرط تقرب و نزدیکی به اهلبیت (ع)، درست سخن گفتن، صداقت در گفتار و حرکت در مسیر اخلاق اسلامی است. انسان هرچه زبان خود را به راستی، ادب و ذکر الهی آراسته کند، به مکتب اهلبیت (ع) نزدیکتر خواهد شد.
اذان شعار بزرگ اسلام و ندای توحید
وی با تأکید بر جایگاه نماز در فرهنگ عاشورا اظهار کرد: اذان شعار بزرگ اسلام و ندای توحید در جامعه اسلامی است و سیدالشهدا (ع) نیز شهید نماز است. آن حضرت در سختترین شرایط روز عاشورا، نماز را برپا داشت تا به جهانیان نشان دهد که حفظ دین و اقامه نماز از مهمترین اهداف نهضت عاشورا است.
امام جمعه مشگینشهر خاطرنشان کرد: عزاداران حسینی باید در کنار برپایی مجالس سوگواری، نسبت به اقامه نماز اول وقت، ترویج فرهنگ نماز و پاسداری از شعائر اسلامی اهتمام ویژه داشته باشند، چرا که پیام اصلی قیام عاشورا احیای دین و ارزشهای الهی است.
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