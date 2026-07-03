آمادگی دانشگاه خوارزمی برای اسکان میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی به همراه هیئت همراه، با حضور میدانی در محله‌های اسکان دانشگاه در پردیس کرج، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای میزبانی شایسته از مهمانان مراسم تشییع قرار گرفت.

در این بازدید که با هدف ارزیابی نهایی آمادگی‌ها و رفع نواقص احتمالی انجام شد، عبدالهی از بخش‌های مختلف خوابگاه‌ها و فضاهای در نظر گرفته شده برای اسکان بازدید و با عوامل اجرایی گفتگو کرد.

رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران، بر لزوم فراهم آوردن حداکثر آسایش و رفاه برای مهمانان با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی تأکید فرمودند. در این راستا، دستورات لازم برای تجهیز کامل فضاهای اسکان، بهبود سیستم‌های سرمایشی و تهویه، و توزیع به موقع و باکیفیت بسته‌های پذیرایی صادر شد.

عبدالهی خاطرنشان کرد: دانشگاه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، مصمم است تا پذیرایی در شأن و جایگاه میهمانان گرامی انجام پذیرد و این رویداد بزرگ به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.