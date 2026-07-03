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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

آمادگی دانشگاه خوارزمی برای اسکان میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید

آمادگی دانشگاه خوارزمی برای اسکان میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید

رئیس دانشگاه خوارزمی با بازدید میدانی از محل‌های اسکان در پردیس کرج، بر لزوم فراهم آوردن حداکثر آسایش و رفاه برای میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: بیژن عبدالهی رئیس دانشگاه خوارزمی به همراه هیئت همراه، با حضور میدانی در محله‌های اسکان دانشگاه در پردیس کرج، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات و تمهیدات صورت گرفته برای میزبانی شایسته از مهمانان مراسم تشییع قرار گرفت.

در این بازدید که با هدف ارزیابی نهایی آمادگی‌ها و رفع نواقص احتمالی انجام شد، عبدالهی از بخش‌های مختلف خوابگاه‌ها و فضاهای در نظر گرفته شده برای اسکان بازدید و با عوامل اجرایی گفتگو کرد.

رئیس دانشگاه ضمن قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی همکاران، بر لزوم فراهم آوردن حداکثر آسایش و رفاه برای مهمانان با رعایت کامل موازین شرعی و اخلاقی تأکید فرمودند. در این راستا، دستورات لازم برای تجهیز کامل فضاهای اسکان، بهبود سیستم‌های سرمایشی و تهویه، و توزیع به موقع و باکیفیت بسته‌های پذیرایی صادر شد.

آمادگی دانشگاه خوارزمی برای اسکان میهمانان مراسم تشییع رهبر شهید

عبدالهی خاطرنشان کرد: دانشگاه با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های خود، مصمم است تا پذیرایی در شأن و جایگاه میهمانان گرامی انجام پذیرد و این رویداد بزرگ به بهترین شکل ممکن مدیریت شود.

کد مطلب 6878149
زهرا سیفی

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