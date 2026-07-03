انتقال مرد بیمار در ارتفاعات چوار توسط تیم هلال احمر

حمزه محمدی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز دوازدهم تیرماه، پس از اعلام حادثه به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات اضطراری (EOC)، تیم عملیاتی پایگاه امداد و نجات کوهستان جمعیت هلال‌احمر به محل حادثه در ارتفاعات روستای بان‌خشک شهرستان چوار اعزام شد.

وی افزود: امدادگران هلال‌احمر پس از دسترسی به مرد ۴۷ ساله که به دلیل شرایط جسمانی در منطقه کوهستانی نیازمند امدادرسانی بود، اقدامات اولیه امدادی را انجام داده و با اجرای عملیات انتقال در مسیر صعب‌العبور، وی را به نقطه‌ای امن منتقل کردند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان ایلام خاطرنشان کرد: پس از پایان عملیات امدادی، فرد بیمار برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شد.