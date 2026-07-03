استاندار کرمانشاه: مرز خسروی آماده میزبانی از ۲ میلیون زائر است

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کمیتههای ۱۸ گانه ستاد اربعین از مدتها قبل فعالیت خود را آغاز کردهاند و تمامی اقدامات مورد نیاز برای برگزاری هرچه بهتر مراسم اربعین حسینی با جدیت در حال پیگیری است.
وی با اشاره به بازدید انجام شده از مرز خسروی افزود: پروژههای عمرانی و زیرساختی در این مرز به صورت شبانهروزی در حال اجراست و روند آمادهسازی امکانات برای خدمترسانی مطلوب به زائران با سرعت ادامه دارد.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه ظرفیت پارکینگهای مرز خسروی افزایش یافته است، تصریح کرد: برای اربعین امسال ظرفیت توقف بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار خودرو پیشبینی شده و همچنین مسیر تردد زائران با اجرای حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ متر سایبان توسعه مییابد تا شرایط رفاهی مناسبتری برای زائران فراهم شود.
حبیبی یکی از اقدامات مهم امسال را اجرای طرح «پارکسوار» عنوان کرد و گفت: با اجرای این طرح، زائران بدون نیاز به طی مسیرهای طولانی، در کوتاهترین زمان ممکن از محل پارک خودرو به پایانه مسافری و سپس مرز منتقل خواهند شد. همچنین مسیرهای ورود و خروج زائران نیز برای تسهیل تردد از یکدیگر تفکیک میشود.
وی با اشاره به پیشبینی افزایش تردد زائران خاطرنشان کرد: با توجه به رشد ۱۳ درصدی تردد از مرز خسروی در سال گذشته، امسال آمادگی کامل برای عبور دستکم ۲ میلیون زائر از این مرز وجود دارد.
استاندار کرمانشاه در پایان گفت: تمامی اقدامات لازم در حوزههای زیرساختی، پارکینگ، سایبان، تأمین آب، یخ، سردخانهها و سایر خدمات رفاهی توسط عوامل اجرایی و اعضای ستاد اربعین به صورت مستمر در حال انجام است و امیدواریم امسال نیز میزبان شایستهای برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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