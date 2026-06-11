مرز خسروی آماده تردد بیش از ۲ میلیون زائر اربعین

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آمادگی کامل مرز بین‌المللی خسروی برای برگزاری اربعین ۱۴۰۵ خبر داد و اظهار کرد: با اجرای برنامه‌ریزی‌های لازم و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز، این مرز برای پذیرش حجم گسترده زائران آماده شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساختی افزود: ظرفیت پارکینگ‌های مرز خسروی افزایش یافته و بخش قابل توجهی از نیازهای ترافیکی و خدماتی زائران پیش‌بینی و تأمین شده است.

فرماندار قصرشیرین ادامه داد: همچنین اصلاح هندسی مسیرهای منتهی به مرز و ساماندهی راه‌های دسترسی با هدف تسهیل تردد و کاهش گره‌های ترافیکی در دستور کار قرار گرفته و بخش عمده‌ای از این اقدامات به انجام رسیده است.

شفیعی با تأکید بر هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف اجرایی، انتظامی و خدمات‌رسان تصریح کرد: تمامی نهادهای مسئول با انسجام و همکاری مناسب در حال آماده‌سازی شرایط برای ارائه خدمات مطلوب به زائران هستند.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، مرز خسروی آمادگی پذیرش و مدیریت تردد بیش از ۲ میلیون زائر اربعین را دارد و تلاش می‌شود خدمات مورد نیاز زائران در بهترین سطح ممکن ارائه شود.

فرماندار قصرشیرین گفت: مرز خسروی به عنوان یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تردد زائران اربعین، امسال نیز با ظرفیت و آمادگی بیشتری در خدمت عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) خواهد بود.