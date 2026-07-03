به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید غلامرضا هاشمی در خطبه‌های نماز جمعه بوشهر با اشاره به آغاز مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از فردا، اظهار کرد: مردم ایران ماه‌ها در انتظار این لحظه بودند و حضور پرشور آنان در این آیین، جلوه‌ای از وحدت، استقامت، اقتدار ملی و تجدید میثاق با آرمان‌های امامین انقلاب و ولایت خواهد بود.

وی افزود: انتظار می‌رود عاشقان انقلاب اسلامی با حضور گسترده در مراسم تشییع در شهرهای مختلف، بار دیگر عظمت و انسجام ملت ایران را به نمایش بگذارند.

امام جمعه موقت بوشهر با تأکید بر پیوند فرهنگ عاشورا و انتظار مهدوی، این دو را از ارکان هویت شیعه دانست و گفت: انتظار مهدوی استمرار راه عاشورا است و جدایی این دو فرهنگ، هویت و عزت شیعه را با آسیب مواجه می‌کند.

هاشمی تصریح کرد: همان‌گونه که شیعیان در اربعین حسینی جلوه‌ای از وحدت و وفاداری خود را به نمایش می‌گذارند، حضور در تشییع رهبر شهید نیز نماد پایبندی به مسیر انقلاب و آرمان‌های شهدا خواهد بود.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت هفته قوه قضائیه، عدالت‌خواهی، مبارزه با ظلم و اقامه امر به معروف و نهی از منکر را از مهم‌ترین رسالت‌های دستگاه قضایی برشمرد و افزود: نهضت عاشورا بر محور عدالت شکل گرفت و انقلاب اسلامی نیز ادامه همان مسیر است؛ از این رو تحقق عدالت، مهم‌ترین مأموریت قوه قضائیه به شمار می‌رود.

خطیب نماز جمعه بوشهر با گرامیداشت هفته «حقوق بشر آمریکایی»، آمریکا را بزرگ‌ترین ناقض حقوق بشر دانست و اظهار کرد: کارنامه این کشور از نسل‌کشی بومیان آمریکا و برده‌داری تا حمایت از رژیم صهیونیستی، تحریم ملت‌ها و جنایت علیه مردم بی‌گناه، نشان می‌دهد ادعای دفاع از حقوق بشر، شعاری فریبنده است.

وی با اشاره به جنایت‌های آمریکا علیه ملت ایران افزود: از سوءقصد به رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۶۰، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، بمباران شیمیایی سردشت با حمایت آمریکا، سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران در خلیج فارس، ترور شهید سلیمانی و حمایت از جنایت‌های رژیم صهیونیستی، همگی بخشی از کارنامه سیاه آمریکا علیه ملت ایران است.

هاشمی با بیان اینکه آمریکا همچنان به دنبال ضربه زدن به جمهوری اسلامی است، تأکید کرد: مسئولان باید در هرگونه مذاکره، با هوشیاری کامل و در چارچوب‌های تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب حرکت کنند و اجازه ندهند دشمن با فریبکاری و بدعهدی، منافع ملت ایران را خدشه‌دار کند.

وی خاطرنشان کرد: مردم انتظار دارند مسئولان با حفظ عزت، حکمت و مصلحت، تا تحقق کامل حقوق ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی دشمن ایستادگی کنند.