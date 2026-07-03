طاهری:ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، راه عزت را ادامه می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام جواد طاهری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کاشمر که در آستان مقدس امامزاده سیدحمزه (ع) برگزار شد، اظهار کرد: یکی از جلوه‌های مهم اقتدار ملت ایران، خلق حماسه‌های مردمی از جمله حضور باشکوه در آیین تشییع پیکر مطهر امام قائد و شهدا است که نه تنها در داخل کشور بلکه در اقصی نقاط جهان بازتاب گسترده‌ای داشته و نشان‌دهنده شکست دشمنان است.

امام جمعه کاشمر با تأکید بر اینکه حضور گسترده مردم در صحنه‌های مختلف، نشانه شکست دشمنان است، گفت: خون پاک شهدا، مسیر مقاومت را برای همیشه بیمه کرده و ملت ایران با حفظ وحدت و انسجام، راه عزت و استقلال را ادامه خواهد داد.

وی با اشاره به نقش رهبر معظم انقلاب در هدایت کشور، تصریح کرد: منطق عزت، استقلال و ایستادگی در برابر استکبار، همان راهی است که رهبر معظم انقلاب همواره بر آن تأکید داشته‌اند؛ راهی که دشمن توان تحمل آن را ندارد، زیرا همواره تلاش کرده ملت‌های مستقل را به سلطه خود درآورد.

طاهری ادامه داد: برای حفظ عزت و استقلال باید در عرصه‌های مختلف از جمله علم، فناوری، توان دفاعی و امنیتی قدرتمند باشیم و هر اندیشه و اقدامی که ایران را مقتدرتر کند، مورد حمایت قرار گیرد.

امام جمعه کاشمر با بیان اینکه خون امام قائد و شهدا، مسیر دفاع از انقلاب اسلامی را برای همیشه تضمین کرده است، گفت: آمریکا با اقدامات خود مرتکب خطایی بزرگ شد و امروز ملت ایران بیش از گذشته خواهان اجرای عدالت و انتقام از عاملان این جنایت است و هرگز رهبر و آرمان‌های خود را تنها نخواهد گذاشت.

وی با اشاره به برگزاری آیین تشییع پیکر پاک امام قائد و شهدا در شهرهای مختلف کشور افزود: پیش‌بینی می‌شود این مراسم با حضور میلیونی مردم برگزار شود و لازم است همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و خدماتی برای اسکان، پذیرایی و تأمین رفاه زائران و شرکت‌کنندگان برنامه‌ریزی لازم را انجام دهند.

طاهری گفت: مطالبه رهبر معظم انقلاب، حضور پرشور مردم در اجتماعات و حفظ اتحاد ملی است و همه جریان‌ها و سلایق سیاسی باید از هر اقدامی که موجب تفرقه یا تخریب افراد و مسئولان می‌شود، پرهیز کنند.

امام جمعه کاشمر تصریح کرد: دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جامعه است، از این رو همه باید مراقب باشند که وحدت ملی آسیب نبیند و اجتماعات مردمی به محلی برای همبستگی، امیدآفرینی و نمایش اقتدار ملت ایران تبدیل شود.