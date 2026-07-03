به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه خلیل آباد با اشاره به جایگاه بینالمللی ایران و تأثیر مراسم تشییع بر جایگاه جهانی کشور، اظهار کرد: برگزاری مراسم تشییع در ایران و حضور شخصیتهای برجسته، گواهی بر جایگاه مقتدرانه این کشور در جهان است.
وی با اشاره به برنامهریزیهای صورت گرفته برای تسهیل حضور مردم از شهرستان، گفت: با همکاری فرمانداری و ستاد گرامیداشت، ۲۰ دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائران و شرکتکنندگان در نظر گرفته شده است.
وی از مردم خواست تا با حداکثر توان، حضور خود را در مراسم وداع با رهبر شهید به نمایش بگذارند.
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