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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۵۲

حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید معادلات دشمن را بر هم می‌زند

حضور مردم در مراسم تشییع رهبر شهید معادلات دشمن را بر هم می‌زند

خلیل آباد- امام جمعه خلیل آباد گفت: حضور پرشور و گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر شهید، معادلات دشمن را به هم می‌زند و نشان‌دهنده اقتدار ملت است. 

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه خلیل آباد با اشاره به جایگاه بین‌المللی ایران و تأثیر مراسم تشییع بر جایگاه جهانی کشور، اظهار کرد: برگزاری مراسم تشییع در ایران و حضور شخصیت‌های برجسته، گواهی بر جایگاه مقتدرانه این کشور در جهان است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تسهیل حضور مردم از شهرستان‌، گفت: با همکاری فرمانداری و ستاد گرامیداشت، ۲۰ دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائران و شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

وی از مردم خواست تا با حداکثر توان، حضور خود را در مراسم وداع با رهبر شهید به نمایش بگذارند.

کد مطلب 6878302

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