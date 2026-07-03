به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی دستجردی در خطبه های نماز جمعه خلیل آباد با اشاره به جایگاه بین‌المللی ایران و تأثیر مراسم تشییع بر جایگاه جهانی کشور، اظهار کرد: برگزاری مراسم تشییع در ایران و حضور شخصیت‌های برجسته، گواهی بر جایگاه مقتدرانه این کشور در جهان است.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تسهیل حضور مردم از شهرستان‌، گفت: با همکاری فرمانداری و ستاد گرامیداشت، ۲۰ دستگاه اتوبوس جهت اعزام زائران و شرکت‌کنندگان در نظر گرفته شده است.

وی از مردم خواست تا با حداکثر توان، حضور خود را در مراسم وداع با رهبر شهید به نمایش بگذارند.