به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی ظهر امروز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مشهد مقدس که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، اظهار کرد: در این ایام نکته‌ای به وجود آمده است که باید خدمت شما به عرض برسانم، بیانیه‌ای که اخیرا تعدادی از نمایندگان فقیه مردم در مجلس خبرگان رهبری صادر کردند مبتنی بر وظیفه شرعی آنها بوده است.

رسالت مجلس خبرگان، صیانت از مقام ولایت فقیه و پیگیری مطالبات ایشان است

امام جمعه مشهد افزود: در این مجلس نمایندگان مردم که فقیهِ عادل هستند، وظیفه دارند جریان ولایت فقیه را مورد صیانت قرار دهند در همین راستا این امر اقتضا می‌کند اوامر و دستورات ولی امر فقیه پیگیری شود، زیرا اگر بنا شد مقام ولایت فقیه مطالباتی داشته باشند اما آن‌ها مورد پیگیری قرار نگیرد، جایگاه ولی امر و ولی‌فقیه تضعیف خواهد شد.

وی ادامه داد: این مسئولیتی است که در حقیقت مردم به نمایندگان خبرگان رهبری دادند، پس طبیعی است که عده‌ای از نمایندگان این احساس مسئولیت را کرده باشند و نسبت به مطالبات مقام معظم رهبری بیانیه صادر کنند؛ این بیانیه اگر از طرف تشکیلات مجلس خبرگان باشد بایستی به امضای رییس یا دبیرخانه این مجلس برسد اما اگر افراد بخواهند به صورت شخصی بیانیه‌ای صادر کنند نیاز به امضای دبیرخانه و رئیس مجلس برد به همین خاطر این بیانیه از نهاد تشکیلاتی و دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری صادر نشده است.

اصل متن بیانیه مورد تایید تمامی اعضای مجلس خبرگان بود

آیت‌الله علم الهدی تصریح کرد: معمولا وقتی دبیرخانه بیانیه صادر می‌کند، با هماهنگی تمام اعضا و هیئت رئیسه است، به خاطر طولانی بودن این مسیر و همچنین اهمیت پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری برای کشور سرنوشت ساز است با امضای حداکثر اعضای مجلس خبرگان رهبری یعنی ۷۰ نفر این بیانیه صادر شد. البته اقلیتی که این بیانیه را امضاء نکردند نیز با اصل مطلب مشکل نداشتند، منتهی امکان دارد تعابیری در این بیانیه باشد که آنها نپسندید و امضا نکردند اما در اصل این بیانیه که در خصوص برخورد مسئولان و مدیران نظام نسبت به تفاهم با دشمن بود را قبول داشتند. همچنین باید گفت که رییس و نایب رییس مجلس خبرگان رهبری نیز این بیانیه را امضا کردند، پس کسی مخالف نبود.

توهین اطرافیان رئیس‌جمهور به رهبری متناقض با شخصیت متدین و ولایت‌مدار ایشان است

امام جمعه مشهد خاطرنشان کرد: در این موقعیت که متوجه حملات به جایگاه ولی‌فقیه می‌شوید و بعضی از اراجیفی که در جهت تضعیف ولی فقیه حرف می‌زنند را پاسخ ندهید، طبیعی است که مقام ولایت‌ فقیه تضعیف خواهد شد. وقتی افرادی با صراحت نسبت به ایشان حتاکی می‌کنند و تحلیل‌های اشتباه ارائه می‌دهند، باید مقابلشان ایستاد. جناب رییس جمهور محترم شما فرد متدینی هستید و با صراحت گفتید که از مقام ولایت تبعیت دارید، این درست نیست که اطراف شما خزعبلاتی پیش بیاید که بخواهند مقام ولایت را زیر سوال ببرند و توهین کنند.

وی اضافه کرد: وقتی مردم شعار «مرگ بر ضد ولایت فقیه» را سر می‌دهند، درست نیست این مرگ و نفرین مردم شامل افراد کنار شما هم بشود، این توقع نیست و باید اصلاح شود؛ درست نیست این افراد اطراف بزرگان و مسئولان ما باشند و بعد به عنوان کارگزار مطرح شوند. این را بایستی عزیزان ما به آن توجه داشته باشند؛ بنابراین برادران و خواهران در مجلس خبرگان رهبری کوچکترین اختلافی بین فقها وجود ندارد و تمام اعضا با یکدیگر نظر واحدی در مورد صیانت ولای‌تفقیه دارند. بعضی از دوستان اگر از روی احساسات خدای نکرده به یک مجتهد عادلی توهین کنند، گناه بزرگی است و بخشودنی نیست.

افتخار بزرگ خراسان؛ فرزندش رهبر جهان اسلام شد

آیت‌الله علم الهدی در ادامه به مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهیدمان عنوان کرد: این مسئله مهمی برای شهر ماست، این شهر هفته آینده شاهد بزرگترین حادثه تاریخ خواهد بود و این برداشت اغراق‌آمیز نیست زیرا واقعا بزرگترین حادثه تاریخ است؛ از شهادت امام رضا(ع) تا به امروز بزرگان، علما، فقها، ادبا، نخبگان سیاسی و شخصیت‌های بالا و بلند اجتماعی ظاهر شدند اما تاکنون خراسان فرزندی نداشته است که رهبر جهان اسلام بشود. این افتخار بسیار بزرگی برای شما مشهدی‌ها و این سرزمین است.

عمر شخصیت انقلابی رهبر شهید از عمر انقلاب بیشتر بود

امام جمعه مشهد با بیان اینکه عمر انقلابی بودن مقام معظم رهبری شهید از سن پانزده سالگی و سال ۱۳۳۲ با مرحوم نواب آغاز شد، بیان کرد: این در حالی است که عمر انقلاب اسلامی ما از سال ۱۳۴۱ شمسی با نهضت امام خمینی(ره) شروع شد، لذا عمر شخصیت انقلابی ایشان از عمر انقلاب اسلامی ما بیشتر بوده است، چنین رهبر عظیم و عزیزی را از دست دادیم.