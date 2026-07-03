به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های امروز ۱۲ تیرماه در محل مصلی چناران با اشاره به دوران زعامت ۳۷ ساله رهبر شهید، ایشان را معمار اقتدار ایران در پیچیده‌ترین ادوار تاریخ توصیف و قدرت امروز ایران در عرصه‌های پزشکی، اقتصاد، علم و دفاع را میراث ماندگار امام راحل و امام شهیدمان برشمرد.

امام جمعه چناران ضمن تأکید بر آمادگی کامل مساجد، مدارس و منازل برای پذیرایی شایسته از پیکر مطهر رهبر شهید، این تکریم را بخشی از وفاداری ملت به ایشان دانست.

وی با اشاره به سابقه جنایات آمریکا و اسرائیل در نقاط مختلف جهان، جهاد تبیین و بصیرت‌ افزایی را تنها راه مقابله با تفکرات شیطانی این رژیم دانست.

بختیاری عنوان کرد: ملت ایران اکنون با بیداری و بصیرت، در برابر توطئه‌ها می‌ایستند و در همین راستا وی از غیرت بازیکنان تیم ملی فوتبال در عرصه‌های جهانی قدردانی و اهتزاز پرچم ایران در کشورهای کفر را نمادی از شجاعت و ایستادگی ملی دانست.

امام جمعه چناران با خطاب به نمایندگان مجلس بر لزوم قانونگذاری در طراز انقلاب و متناسب با شرایط سخت معیشتی مردم تأکید کرد.