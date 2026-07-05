به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیاوش محبی، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس محدوده سیاه‌بیشه و محور هراز محدوده سه‌راهی چلاو در هر دو مسیر رفت و برگشت سنگین است.

وی افزود: همچنین در ورودی‌های پایتخت، محور قدیم بومهن-تهران در محدوده جاجرود و آزادراه قم-تهران در حدفاصل قیصرآباد تا شکرآباد با ترافیک سنگین مواجه هستند.

جانشین پلیس راه فراجا ادامه داد: تردد در محور فیروزکوه، آزادراه تهران-پردیس، آزادراه تهران-شمال و آزادراه قزوین-رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت نیمه سنگین است.

سرهنگ محبی با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی خاطرنشان کرد: در حال حاضر تمامی محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و تردد در این محورها بدون مشکل ناشی از شرایط آب‌وهوایی در جریان است.

وی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله رانندگی کرده و پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مورد نظر را بررسی کنند.