به گزارش خبرگزاری مهر، با شلوغتر شدن جادهها و کاهش سطح سرویس محورهای اصلی، رانندگان باید با کاهش سرعت و رعایت بیشتر قوانین راهنماییورانندگی، ایمنی سفر خود و سایر کاربران جاده را تأمین کنند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس لرستان، همچنین اعلام کرد چهار عامل اصلی شامل سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی، سهم عمدهای در وقوع تصادفات تابستان گذشته داشتهاند.
پلیس از رانندگان خواست با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت مقررات، سفری ایمن برای خود و همراهانشان رقم بزنند.
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