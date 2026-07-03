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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۹

هشدار پلیس‌راه لرستان به رانندگان در آغاز سفرهای تابستانی

هشدار پلیس‌راه لرستان به رانندگان در آغاز سفرهای تابستانی

خرم‌آباد - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان با اشاره به افزایش تردد و سفرهای تابستانی در محورهای مواصلاتی استان، نسبت به افزایش خطر وقوع تصادفات رانندگی هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، با شلوغ‌تر شدن جاده‌ها و کاهش سطح سرویس محورهای اصلی، رانندگان باید با کاهش سرعت و رعایت بیشتر قوانین راهنمایی‌ورانندگی، ایمنی سفر خود و سایر کاربران جاده را تأمین کنند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان، همچنین اعلام کرد چهار عامل اصلی شامل سرعت غیرمجاز، تجاوز به چپ، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی، سهم عمده‌ای در وقوع تصادفات تابستان گذشته داشته‌اند.

پلیس از رانندگان خواست با پرهیز از رفتارهای پرخطر و رعایت مقررات، سفری ایمن برای خود و همراهانشان رقم بزنند.

کد مطلب 6878013

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