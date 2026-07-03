تولید ملی و اقتصاد مقاومتی راه تحقق ایران قوی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجید گشول درهسیبی در خطبههای نماز جمعه اقلید با تأکید بر ضرورت حمایت از تولید ملی، اظهار کرد: تولید داخلی ستون استقلال اقتصادی، اقتدار کشور و زمینهساز اشتغال پایدار است و هرگونه بیتوجهی به این حوزه، خسارتهای جبرانناپذیری برای اقتصاد و آینده جامعه به دنبال خواهد داشت.
وی قاچاق کالا را از مهمترین موانع رونق تولید دانست و افزود: قاچاق، سرمایه، اشتغال و توان تولیدکنندگان داخلی را هدف قرار میدهد؛ از این رو حمایت از کالای ایرانی تنها یک انتخاب اقتصادی نیست، بلکه مسئولیتی ملی، اجتماعی و دینی است که همه اقشار جامعه باید در آن سهیم باشند.
خطیب جمعه اقلید با اشاره به الزامات پیشرفت کشور تصریح کرد: ایران اسلامی برای حفظ عزت، استقلال و اقتدار خود باید بر توان داخلی، اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی، هوشیاری در برابر توطئههای دشمن و استفاده هوشمندانه از فرصتهای بین المللی تکیه کند تا قدرت ملی در همه عرصهها افزایش یابد.
وی خاطرنشان کرد: در عین حال، بیاعتمادی به دشمن نباید در داخل کشور به اختلاف دامن زده شود. اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید همزمان با بهرهگیری از ظرفیتهای بین المللی دنبال شود.
امام جمعه اقلید اقتصاد مقاومتی را ستون اصلی پیشرفت کشور برشمرد و گفت: کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، تقویت تولید و صادرات، جذب سرمایه همراه با انتقال فناوری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت از بخش خصوصی، زمینهساز رشد پایدار و توسعه همهجانبه کشور خواهد بود.
وی با تأکید بر ضرورت آمادگی کشور در برابر سختترین شرایط، اظهار کرد: هر اندازه اقتصاد ایران بر پایه توان داخلی، تولید و دانش بومی استوار باشد، آسیبپذیری کشور در برابر فشارها و تحریمها کاهش یافته و مسیر پیشرفت هموارتر خواهد شد.
حجتالاسلام گشول درهسیبی صنایع راهبردی را موتور محرک اقتصاد کشور دانست و افزود: توسعه صنایع پتروشیمی، شرکتهای دانشبنیان، تکمیل زنجیره ارزش و تبدیل منابع طبیعی به فناوری، صنعت و ثروت پایدار، از مهمترین راهکارهای افزایش قدرت اقتصادی کشور است.
وی با اشاره به مؤلفههای ایران قوی بیان کرد: قدرت واقعی یک کشور تنها به توان نظامی محدود نمیشود، بلکه علم، اقتصاد، تولید، اقتدار دفاعی و عزت بینالمللی، مجموعه عواملی هستند که قدرت ملی را شکل میدهند و باید به صورت متوازن مورد توجه قرار گیرند.
خطیب جمعه اقلید همچنین با اشاره به سیره مدیریتی رهبر معظم انقلاب گفت: عقلانیت، معنویت، عدالت، مردمداری و دشمنشناسی از مهمترین شاخصهای این مکتب مدیریتی است و میتواند نقشه راه مسئولان برای اداره مطلوب کشور و حل مشکلات باشد.
امام جمعه اقلید در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبات مردم این شهرستان اشاره کرد و خواستار تسریع در اجرای طرحهای صنعتی با هدف اشتغالزایی و رونق تولید شد.
وی همچنین بر ارتقای خدمات درمانی و تأمین پزشکان متخصص، تسریع در راهاندازی فرودگاه شمال فارس، بهبود راههای ارتباطی و سایر زیرساختهای عمرانی و نیز جذب سرمایهگذاری در حوزههای مختلف تأکید کرد و از مسئولان خواست با برنامهریزی، همافزایی و پیگیری مستمر، زمینه تحقق این مطالبات و توسعه همهجانبه شهرستان اقلید را فراهم کنند.
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