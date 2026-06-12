به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجید گشول‌دره‌سیبی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اقلید، با سفارش نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به آیه «وَ مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا وَ یَرْزُقْهُ مِنْ حَیْثُ لَا یَحْتَسِبُ» اشاره کرد و اظهار داشت: تقوا یک اصل کاربردی در همه ابعاد زندگی است و هر جا این اصل در خانواده، اقتصاد و جامعه حاکم شود، گره‌ها به تدریج گشوده خواهد شد.

وی با اشاره به فرارسیدن ماه محرم، این ماه را فراتر از برگزاری مراسم عزاداری دانست و افزود: محرم باید به مدرسه‌ای برای شناخت حق از باطل، افزایش بصیرت و تغییر رفتار تبدیل شود. به گفته امام جمعه اقلید، پیام عاشورا ایستادگی در برابر ظلم و انحراف و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است و امر به معروف و نهی از منکر نیز مانع بی‌تفاوتی جامعه در برابر آسیب‌ها می‌شود.

امام جمعه اقلید با بیان اینکه قیام امام حسین (ع) برای کسب قدرت نبود، بلکه با هدف اصلاح جامعه و احیای دین شکل گرفت، تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین درس‌های کربلا، سرنوشت افرادی است که حق را می‌شناختند اما در لحظه تصمیم‌گیری به دلیل ترس، دلبستگی به دنیا و ضعف در تشخیص، از یاری حق بازماندند. وی تأکید کرد امروز نیز باید تصمیم‌ها بر پایه حقیقت و نه احساسات یا فضاسازی‌های رسانه‌ای اتخاذ شود.

حجت الاسلام گشول، فضای رسانه را مهم‌ترین میدان نبرد امروز توصیف کرد و گفت: مقابله با جنگ روانی دشمن نیازمند تقوای رسانه‌ای است.

وی از مردم خواست از انتشار شایعات خودداری کنند، وحدت اجتماعی را حفظ کنند، امید را در جامعه تقویت کرده و از ایجاد دوقطبی‌های کاذب در فضای مجازی پرهیز کنند.

وی همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی، حمایت از تولید داخلی را از مهم‌ترین الزامات تقوای اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: اقتصاد تنها به آمار و شاخص‌ها محدود نمی‌شود، بلکه مستقیماً با زندگی مردم ارتباط دارد.

وی کار سالم، پرهیز از درآمدهای ناسالم، مقابله با اسراف، شفافیت و مبارزه با فساد را از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی دانست.

امام جمعه اقلید در ادامه، با تبریک هفته جهاد کشاورزی، کشاورزی را یکی از ارکان امنیت غذایی کشور عنوان کرد و گفت: حمایت از تولیدات داخلی و بخش کشاورزی، به معنای حمایت از استقلال کشور و کاهش وابستگی است و بی‌توجهی به این حوزه، زمینه افزایش وابستگی اقتصادی را فراهم می‌کند.

حجت الاسلام گشول با اشاره به شرایط کنونی کشور، تقوای سیاسی را به معنای تصمیم‌گیری بر اساس واقعیت‌ها، تحلیل صحیح مسائل و حرکت در مسیر وحدت و منافع ملی دانست و افزود: حفظ ایمان، وحدت، جهاد تبیین، تقویت اقتصاد و صبر و استقامت، مهم‌ترین راهکارهای عبور از توطئه‌های دشمنان است و وعده الهی درباره نصرت مؤمنان، در سایه پایبندی به این اصول محقق خواهد شد.

وی با اشاره به تحولات سیاسی اخیر نیز اظهار داشت: اضطراب و سردرگمی دشمنان نتیجه وحدت، همدلی و استقامت ملت ایران است.

وی همچنین با اشاره به برخی رفتارهای اخیر آمریکا، تغییر رویکرد واشنگتن را ناشی از تلاش برای متهم‌سازی ایران، تأثیرگذاری بر روند مذاکرات و تثبیت روایت‌های رسانه‌ای علیه جمهوری اسلامی دانست.

امام جمعه اقلید تصریح کرد: تقوا تنها یک توصیه اخلاقی نیست، بلکه شیوه‌ای برای اداره صحیح زندگی فردی و اجتماعی است و اگر این اصل در جامعه نهادینه شود، ایمان، وحدت، اقتصاد و امنیت اجتماعی تقویت خواهد شد.

حجت الاسلام گشول از هیئت‌های مذهبی خواست علاوه بر برگزاری مراسم عزاداری، به پایگاه‌های فرهنگ‌سازی، تربیت نسل جوان و ترویج امر به معروف و نهی از منکر با شیوه‌ای حکیمانه تبدیل شوند.

امام جمعه اقلید در پایان با بیان اینکه ملت ایران ملتی عاشورایی و حسینی است، خاطرنشان کرد: مردم ایران با حضور، همدلی و ایستادگی خود در عرصه‌های مختلف، تمامی توطئه‌ها و فتنه‌انگیزی‌های دشمنان را خنثی کنند.