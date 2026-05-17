به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی زارع گفت: طرح سامان از سال گذشته با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع برق جهت عبور موفق از پیک بار سال ۱۴۰۵ و کاهش خاموشی‌های بی برنامه و با هدف شناسایی نقاط ضعف شبکه، اصلاح تجهیزات فرسوده و پیشگیری از بروز حوادث احتمالی در فیدرهای بحرانی، همگام با سراسر کشور در استان فارس نیز به مرحله اجرا درآمد که بر اساس آن ۷ فیدر بحرانی این شرکت شامل فیدرهای ۲۰ کیلو ولت شهرستان‌های خرمبید، اقلید، بوانات، فیروزآباد، بختگان، مهر وگراش شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتند.

وی تعداد عیب شناسایی شده کل این خطوط بحرانی را ۳۹۷۳ عیب عنوان کرد و ادامه داد: با همکاری ۵۳ اکیپ در ۷ شهرستان و استفاده از ظرفیت پیمانکاران گروه‌های خط گرم، اصلاح و بهینه‌سازی شبکه و تیم های عملیات و اتفاقات و با صرف اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال در قالب طرح سامان، عملیات اصلاح و رفع عیب شبکه در حال انجام است.

زارع گفت: از مجموع ۷ فیدر بحرانی این شرکت، عملیات تعمیرات بر روی فیدر بحرانی منطقه شورآب در شهرستان فیروزآباد به صورت کامل و ۱۰۰ درصدی انجام گرفته است.

معاون بهره‌برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس با بیان اینکه اجرای این طرح همچنان با جدیت در حال پیگیری است، تصریح کرد: طرح سامان، علاوه بر کاهش میزان انرژی توزیع نشده و رفع عیوب موجود در شبکه، به مدیریت بار و پایداری شبکه به‌ویژه در شرایط اوج مصرف سال جاری کمک شایانی خواهد کرد.