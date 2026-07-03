به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی، ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به در پیش بودن مراسم تشییع پیکر «رهبر شهید»، از عموم مردم خواست تا این فرصت مغتنم را پاس داشته و با حضور پرشور در مراسم وداع با این قائد بزرگ، مراتب قدردانی خود را ابراز دارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ویژگی‌های شخصیتی آن سید بزرگوار اشاره کرد و افزود: ایشان در طول حیات خود با وجود تحمل ظلم‌های فراوان، همواره با مهر و دلسوزی، راهنمای آحاد مردم بود.

آیت‌الله مدرسی در ادامه، مسئولان نظام را به اهتمام ویژه برای تحقق مطالبات رهبر معظم انقلاب فراخواند و تصریح کرد: وظیفه مدیران و کارگزاران این است که با رفع موانع و دغدغه‌ها، منویات معظم‌له را بی‌کم‌وکاست در جامعه عملیاتی کنند.

امام جمعه موقت یزد با تحلیل تحولات منطقه‌ای، ضمن محکوم کردن تلاش‌های دشمن برای ضربه زدن به محور مقاومت، خاطرنشان کرد: جبهه مقاومت و ملت‌های آزاده هرگز به دشمن اجازه نخواهند داد تا به این محور استراتژیک آسیب وارد کند.

وی با اشاره به اقتدار جمهوری اسلامی در سطح بین‌المللی اظهار داشت: امروز ایران اسلامی در جایگاهی قرار گرفته که قدرت مهار و بازدارندگی مقابل جبهه استکبار را در اختیار دارد.

وی در این زمینه موضوع تنگه هرمز و صیانت از آن را یکی از مؤلفه‌های کلیدی در مهار زیاده‌خواهی و تحرکات خصمانه غرب برشمرد و تأکید کرد: اگرچه اتخاذ چنین تصمیمات راهبردی ممکن است هزینه‌هایی در پی داشته باشد، اما این تصمیم‌گیری‌ها باید مبتنی بر آینده‌نگری، تدبیر و دوراندیشی باشد.

آیت‌الله مدرسی همچنین با تأکید بر بصیرت و آمادگی مردم افزود: ملت ایران در راه حفظ امنیت کشور و پاسداری از کیان نظام جمهوری اسلامی، آمادگی ایستادگی و تحمل سختی‌ها را دارند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اهمیت راهبردی محور مقاومت در منطقه، گفت: همان‌طور که نسبت به حفظ امنیت و منافع ملی خود مسئولیم، در قبال سرنوشت کشورهایی چون لبنان نیز وظایفی داریم که باید با هوشمندی دنبال شود. دشمن تمام توان خود را برای تضعیف این محور به کار بسته و از این رو مسئولان باید با دقت و هوشیاری کامل، تحولات این حوزه را رصد کنند.

آیت‌الله مدرسی در پایان خطبه‌ها، همگان را به رعایت تقوای الهی، دوری از گناهان و همچنین گرامیداشت یاد و نام علامه امینی (ره) توصیه کرد.