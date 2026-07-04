برپایی ۲۰موکب برای پذیرایی از زائران هرمزگانی در آیین بدرقه رهبر شهید

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی از برپایی ۲۰ موکب برای پذیرایی از زائران هرمزگانی در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: این موکب‌ها در شهرهای تهران، قم، مشهد و کربلا مستقر شده‌اند که سهم هر شهر به ترتیب چهار موکب در تهران، ۱۳ موکب در مشهد مقدس، دو موکب در قم و یک موکب در کربلا است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان و پذیرایی زائران هرمزگانی افزود: برای ۱۰ هزار نفر در منطقه ۱۶ تهران، ۵ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و ۲ هزار نفر در بلوار بسیج قم، امکانات رفاهی و خدمات پذیرایی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان از همه شهروندان خواست برای بهره‌مندی از خدمات بهتر، در سامانه «زائر قائد» ثبت‌نام کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون سه هزار نفر از هرمزگان با قطار و اتوبوس برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید امت، عازم تهران شده‌اند.