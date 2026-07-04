  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۵:۰۰

برپایی ۲۰موکب برای پذیرایی از زائران هرمزگانی در آیین بدرقه رهبر شهید

برپایی ۲۰موکب برای پذیرایی از زائران هرمزگانی در آیین بدرقه رهبر شهید

بندرعباس- سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان گفت: به منظور پذیرایی از زائران هرمزگانی مراسم بدرقه رهبر شهید انقلاب، ۲۰ موکب در شهرهای تهران، قم، مشهد و شهر کربلا راه اندازی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرشاد محمدی از برپایی ۲۰ موکب برای پذیرایی از زائران هرمزگانی در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد و گفت: این موکب‌ها در شهرهای تهران، قم، مشهد و کربلا مستقر شده‌اند که سهم هر شهر به ترتیب چهار موکب در تهران، ۱۳ موکب در مشهد مقدس، دو موکب در قم و یک موکب در کربلا است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده برای اسکان و پذیرایی زائران هرمزگانی افزود: برای ۱۰ هزار نفر در منطقه ۱۶ تهران، ۵ هزار نفر در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و ۲ هزار نفر در بلوار بسیج قم، امکانات رفاهی و خدمات پذیرایی در نظر گرفته شده است.

سخنگوی ستاد تشییع امام شهید در هرمزگان از همه شهروندان خواست برای بهره‌مندی از خدمات بهتر، در سامانه «زائر قائد» ثبت‌نام کنند.

محمدی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون سه هزار نفر از هرمزگان با قطار و اتوبوس برای حضور در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید امت، عازم تهران شده‌اند.

کد مطلب 6879150

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها