طرح ساماندهی افراد در معرض آسیب اجرا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران اعلام کرد: با توجه به حجم بالای تردد و تراکم جمعیت در مسیرهای اصلی، طرح پیشگیرانه "کنترل آسیب های اجتماعی"، بر مدیریت حضور افراد در معرض خطر و گروه‌های آسیب‌دیده تمرکز کرده است تا از هرگونه برخورد ناخواسته یا بروز بحران‌های اجتماعی در مسیر عزاداران جلوگیری شود.

جامعه هدف این طرح افرادی نظیر بی‌سرپناه‌ها، معتادان متجاهر و افراد در معرض آسیب هستند. تیم‌های مددکاری گشت فوریت‌های خدمات اجتماعی به‌صورت شبانه‌روزی در حال شناسایی این افراد هستند تا بلافاصله فرآیند ساماندهی آن‌ها آغاز شود.

تمامی افراد شناسایی‌شده، به مراکز تخصصی از جمله «یاورشهر» و «مددسراها» هدایت و اسکان داده خواهند شد تا ضمن تامین نیازهای اولیه آن‌ها، نظم و آرامش مسیرهای تردد هموطنان نیز تضمین شود.