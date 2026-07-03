جزئیات اعزام زائران به مراسم تشییع رهبر شهید از اردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار روحالله صنعتکار عصر جمعه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مدارس و مراکز آموزشی شهرهای اردستان، زواره و مهاباد جهت اسکان موقت زائران در مسیر مراسم تشییع رهبر شهید آماده شدهاند.
وی با اشاره به تمهیدات رفاهی، از برپایی موکبهای مختلف در مسیر رفت و برگشت خبر داد و افزود: یک موکب ۲۴ ساعته در مقابل مجتمع آسمان و همچنین موکب اصلی در مهاباد، آماده ارائه خدمات به زائران خواهند بود.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اردستان خاطرنشان کرد: موکب اختصاصی «شهرستان اردستان» در شهر قم نیز با تکیه بر نذورات مردمی و بدون استفاده از بودجه دولتی برپا میشود.
صنعتکار تصرین کرد: برنامهریزی برای اعزام ۱۰ اتوبوس انجام شده و زمان حرکت کاروانها ساعت ۲۲ یکشنبه خواهد بود که زائران پس از رسیدن به پارکینگ مرقد امام خمینی (ره)، از طریق ناوگان عمومی و مترو به محل اصلی مراسم منتقل میشوند.
وی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر ضرورت حضور پرشور مردم در پایتخت جهت نمایش وحدت ملی، از رسانههای منطقه قدردانی کرد و یادآور شد: انعکاس حماسه حضور مردم و نمایش همدلی اجتماعی توسط رسانهها، نقشی کلیدی در جلوگیری از سوءاستفاده دشمنان دارد.
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