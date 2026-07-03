یحیی سریع: تحرک دشمن را ناکام گذاشتیم؛ تداوم پروازها میان صنعا و تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن بیانیه ای صادر کرد.

یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد: هواپیماهای جنگی دشمن سعودی ساعت ۵:۲۰ صبح امروز حریم هوایی یمن را نقض کردند و سعی کردند از فرود یک هواپیمای غیرنظامی ایرانی در فرودگاه بین‌المللی صنعا جلوگیری کنند. هواپیمای غیرنظامی ایرانی حامل بیش از ۲۰۰ شهروند سرگردان، زخمی و بیمار بود.

وی افزود: تلاش دشمن سعودی برای جلوگیری از فرود هواپیمای غیرنظامی ایرانی، به لطف خدا و با رهگیری و مقابله نیروهای مسلح یمن، شکست خورد. به خواست خدا، هواپیماهای دشمن سعودی را با تعدادی موشک پدافند هوایی هدف قرار دادیم و آنها را مجبور به ترک حریم هوایی یمن کردیم.

یحیی سریع بیان کرد: به دشمن سعودی هشدار می‌دهیم که هرگونه تلاش مجدد برای نقض حریم هوایی ما یا هرگونه تجاوزی به کشورمان با پاسخی گسترده و هدف قرار دادن فرودگاه‌ها و منافع حیاتی آن در زمین و دریا مواجه خواهد شد.

وی تاکید کرد: ما ادامه محاصره ناعادلانه سعودی-آمریکایی علیه کشورمان را به طور بی نهایت نخواهیم پذیرفت و تمام اقدامات مشروع را برای پایان دادن به آن انجام خواهیم داد.

او تصریح کرد: از مردم عزیز خود می‌خواهیم که در پاسخ به ندای ، سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصارالله، که خداوند او را حفظ کند، به بسیج عمومی و آمادگی رزمی ادامه دهند. ما آمادگی نیروهای مسلح برای اجرایی هر تصمیمی که رهبرمان اتخاذ می کند را اعلام می داریم.

یحیی سریع بیان کرد: انگشتان ما روی ماشه است تا دستورات را در راستای شکستن محاصره سعودی-آمریکایی علیه مردم عزیزمان و بیرون راندن اشغالگران، اجرا کنیم.

وی گفت: ما بر ضرورت پایان دادن به محاصره و کنترل فرودگاه بین‌المللی صنعا تأکید می‌کنیم.

یحیی سریع تاکید کرد: ما از موضع جمهوری اسلامی ایران در ابتکار عمل برای شکستن محاصره و انتقال بیماران و هیئت رسمی و مردمی شرکت کننده در مراسم تشییع پیکر شهید سید علی خامنه‌ای تقدیر و تشکر می‌کنیم.

وی افزود: ما بر تداوم پروازها میان فرودگاههای صنعا و تهران به یاری خداوند تاکید می کنیم تا محاصره شکسته شود و رنج مردم مظلوم ما صرف نظر از عواقب آن، رفع شود.