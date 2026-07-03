اعزام بیش از ۱۰ هزار تاکستانی به مراسم وداع و تشییع امام شهید

سرهنگ زینالعابدین اصلیبیگی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامهریزیهای انجام شده برای حضور مردم شهرستان تاکستان در مراسم وداع و تشییع امام شهید اظهار کرد: جلسات متعددی در سطح شهرستان و بخشها برگزار شده و همه دستگاههای اجرایی، نهادهای خدماترسان و نیروهای مردمی برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم آمادگی کامل دارند.
وی افزود: علاوه بر اعزام مردم شهرستان، تاکستان برای میزبانی از زائران عراقی، کشورهای همسایه و همچنین زائران استانهای همجوار به ویژه استانهای شمالغرب کشور نیز آماده شده است.
فرمانده سپاه ناحیه تاکستان با بیان اینکه ۱۵ موکب در مسیر ورودی تا خروجی شهرستان مستقر خواهند شد، گفت: این موکبها خدمات اسکان، پذیرایی و رفاهی را به زائران ارائه خواهند کرد و مساجد، مدارس و دانشگاههای شهرستان نیز برای اسکان مهمانان آماده شدهاند.
اصلیبیگی با اشاره به برنامه اعزام کاروانها تصریح کرد: برای انتقال زائران، ۱۲۰ دستگاه اتوبوس با همکاری شهرداریها و دهیاریها پیشبینی و ثبتنامها نیز انجام شده است و کاروانها در روزهای سیزدهم و چهاردهم تیرماه برای مراسم وداع و در پانزدهم تیرماه برای مراسم تشییع اعزام خواهند شد.
وی ادامه داد: علاوه بر ناوگان اتوبوسی، اعزام با قطار نیز برنامهریزی شده و روزانه ۴۵۰ نفر از طریق شبکه ریلی به محل برگزاری مراسم اعزام میشوند.
فرمانده سپاه ناحیه تاکستان با بیان اینکه پویش «نذر خودرو» نیز برای مشارکت مردم راهاندازی شده است، افزود: از شهروندانی که با خودروی شخصی عازم تهران میشوند خواسته شده است ظرفیت خالی خودروهای خود را در اختیار سایر زائران قرار دهند.
اصلیبیگی خاطرنشان کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجام شده، بیش از ۱۰ هزار نفر از مردم شهرستان تاکستان از طریق ناوگان عمومی و خودروهای شخصی در مراسم وداع و تشییع امام شهید حضور خواهند یافت.
وی با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای سپاه و فراجا برای تأمین امنیت زائران گفت: امنیت زائران از ورودی شهرستان تاکستان تا مسیر اعزام به طور کامل تأمین خواهد شد و همه تمهیدات لازم در این زمینه اندیشیده شده است.
فرمانده سپاه ناحیه تاکستان با بیان اینکه مراسم پیشرو یکی از بزرگترین اجتماعات تاریخ خواهد بود، اظهار کرد: مردم ولایتمدار تاکستان این حضور را ادای دین به امام شهید میدانند و با تمام توان در این مراسم شرکت خواهند کرد.
وی در پایان از اصحاب رسانه خواست با انعکاس گسترده حضور مردم، حماسهآفرینی ملت ایران در این مراسم را به تصویر بکشند.
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