به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر جمعه در مراسم آغاز به کار موکب خدمات‌رسانی به مردم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: از نخستین روزهای پس از شهادت، جلسات متعددی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و مسئولان استانی برگزار شد و بر اساس تجربه اربعین حسینی و مراسم ارتحال امام خمینی(ره)، کمیته‌های تخصصی برای خدمات‌رسانی به زائران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قرارگاه مردمی رهبر شهید، کمیته اسکان، امداد و نجات، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، افزود: اسکان زائران در تهران در منطقه ۱۱ شهرداری پیش‌بینی شده و تمامی هماهنگی‌های لازم برای پارک خودروها، اسکان و پذیرایی انجام گرفته است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر و تیم‌های امدادی در مسیرهای تردد و موکب‌ها مستقر خواهند شد و بخشی از نیروهای امدادی نیز پیش از این به تهران اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در پشتیبانی از این مراسم گفت: علاوه بر ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مردم نیز می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری و سامانه اینترنتی قرارگاه مردمی، آمادگی خود را برای اسکان زائران، تهیه غذا و همچنین هم‌سفری با خودروهای شخصی اعلام کنند.

رفیعی آتانی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران بسیج شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی اولیه ما ثبت‌نام ۵۰ هزار نفر بود، اما تا ظهر امروز بیش از ۶۶ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و با ادامه روند فعلی، این تعداد به حدود ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: امکانات حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی همه متقاضیان نیست، از این‌رو بخش عمده زائران با خودروهای شخصی اعزام خواهند شد و برای آنان نیز پارکینگ و محل استقرار در تهران پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به برآورد حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، ده‌ها میلیون نفر در مراسم‌های تهران، قم و مشهد حضور خواهند یافت و این رویداد یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات تاریخ معاصر خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف از حضور مردم تنها شرکت در یک مراسم تشییع نیست، گفت: آنچه در تهران رقم خواهد خورد، راهپیمایی بزرگ خونخواهی امام شهید است و حضور مردم، پیام اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران را به جهان مخابره خواهد کرد.

رفیعی آتانی با توصیف رهبر شهید به عنوان «حافظه تاریخی ملت ایران» افزود: رهبر شهید همه عمر خود را صرف عزت اسلام، ایران و مردم کرد و امروز ملت ایران با حضور گسترده خود نشان خواهد داد که همچنان در کنار آرمان‌ها و مسیر او ایستاده است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از شهادت امام شهید، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب از مردم به عنوان «عمارگونه» و «رهبری‌گونه» یاد کردند و این نشان‌دهنده اعتماد ایشان به بصیرت و حضور آگاهانه ملت ایران است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین اتحاد را مهم‌ترین مطالبه رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید اختلاف‌نظرها را کنار گذاشت و با حفظ وحدت، توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

وی همچنین از فعالیت ۱۲۰ موکب در استان قزوین خبر داد و از همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، نیروهای مردمی و خیران که در برپایی این موکب‌ها و خدمات‌رسانی به زائران مشارکت دارند، قدردانی کرد.