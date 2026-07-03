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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۳۴

ثبت‌نام ۶۶ هزار قزوینی برای حضور در مراسم تشییع امام شهید

ثبت‌نام ۶۶ هزار قزوینی برای حضور در مراسم تشییع امام شهید

قزوین- فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین از ثبت‌نام بیش از ۶۶ هزار نفر از مردم استان برای حضور در مراسم تشییع امام شهید خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود این تعداد به ۱۰۰ هزار نفر برسد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رستمعلی رفیعی آتانی عصر جمعه در مراسم آغاز به کار موکب خدمات‌رسانی به مردم با تسلیت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهادت رهبر شهید، اظهار کرد: از نخستین روزهای پس از شهادت، جلسات متعددی با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و مسئولان استانی برگزار شد و بر اساس تجربه اربعین حسینی و مراسم ارتحال امام خمینی(ره)، کمیته‌های تخصصی برای خدمات‌رسانی به زائران تشکیل شد.

وی با بیان اینکه قرارگاه مردمی رهبر شهید، کمیته اسکان، امداد و نجات، پشتیبانی و اطلاع‌رسانی فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، افزود: اسکان زائران در تهران در منطقه ۱۱ شهرداری پیش‌بینی شده و تمامی هماهنگی‌های لازم برای پارک خودروها، اسکان و پذیرایی انجام گرفته است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین ادامه داد: دانشگاه علوم پزشکی، جمعیت هلال احمر و تیم‌های امدادی در مسیرهای تردد و موکب‌ها مستقر خواهند شد و بخشی از نیروهای امدادی نیز پیش از این به تهران اعزام شده‌اند.

وی با اشاره به مشارکت گسترده مردم در پشتیبانی از این مراسم گفت: علاوه بر ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، مردم نیز می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷ شهرداری و سامانه اینترنتی قرارگاه مردمی، آمادگی خود را برای اسکان زائران، تهیه غذا و همچنین هم‌سفری با خودروهای شخصی اعلام کنند.

رفیعی آتانی با بیان اینکه حدود ۴۰۰ دستگاه اتوبوس برای اعزام زائران بسیج شده است، تصریح کرد: پیش‌بینی اولیه ما ثبت‌نام ۵۰ هزار نفر بود، اما تا ظهر امروز بیش از ۶۶ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند و با ادامه روند فعلی، این تعداد به حدود ۱۰۰ هزار نفر خواهد رسید.

وی افزود: امکانات حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی همه متقاضیان نیست، از این‌رو بخش عمده زائران با خودروهای شخصی اعزام خواهند شد و برای آنان نیز پارکینگ و محل استقرار در تهران پیش‌بینی شده است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به برآورد حضور میلیونی مردم در مراسم تشییع اظهار کرد: بر اساس نظرسنجی‌های انجام شده، ده‌ها میلیون نفر در مراسم‌های تهران، قم و مشهد حضور خواهند یافت و این رویداد یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات تاریخ معاصر خواهد بود.

وی با بیان اینکه هدف از حضور مردم تنها شرکت در یک مراسم تشییع نیست، گفت: آنچه در تهران رقم خواهد خورد، راهپیمایی بزرگ خونخواهی امام شهید است و حضور مردم، پیام اقتدار، وحدت و ایستادگی ملت ایران را به جهان مخابره خواهد کرد.

رفیعی آتانی با توصیف رهبر شهید به عنوان «حافظه تاریخی ملت ایران» افزود: رهبر شهید همه عمر خود را صرف عزت اسلام، ایران و مردم کرد و امروز ملت ایران با حضور گسترده خود نشان خواهد داد که همچنان در کنار آرمان‌ها و مسیر او ایستاده است.

وی با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از شهادت امام شهید، خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب از مردم به عنوان «عمارگونه» و «رهبری‌گونه» یاد کردند و این نشان‌دهنده اعتماد ایشان به بصیرت و حضور آگاهانه ملت ایران است.

فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین اتحاد را مهم‌ترین مطالبه رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری باید اختلاف‌نظرها را کنار گذاشت و با حفظ وحدت، توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشت.

وی همچنین از فعالیت ۱۲۰ موکب در استان قزوین خبر داد و از همه دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها، شوراهای اسلامی، نیروهای مردمی و خیران که در برپایی این موکب‌ها و خدمات‌رسانی به زائران مشارکت دارند، قدردانی کرد.

کد مطلب 6878417

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