به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین تقی‌خانی اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر امام شهید و به منظور روان‌سازی ترافیک در محورهای منتهی به پایتخت، تردد ناوگان عمومی بار شامل کامیون و کامیونت در آزادراه قزوین-کرج، پس از خروجی آزادراه غدیر به سمت تهران، از روز ۱۱ تا ۱۹ تیرماه ممنوع است.

وی افزود: این محدودیت با هماهنگی پلیس راه فراجا اعمال شده و رانندگان ناوگان باری موظف هستند از مسیر جایگزین آزادراه غدیر استفاده کنند.

رئیس پلیس راه استان قزوین تصریح کرد: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده، در بازه زمانی اجرای این محدودیت، هیچ‌گونه عوارضی از خودروهای عبوری در آزادراه غدیر دریافت نخواهد شد.

تقی‌خانی با اشاره به برخورد با متخلفان گفت: رانندگانی که این ممنوعیت را نادیده بگیرند، در محدوده استان البرز اعمال قانون شده و به مسیر آزادراه غدیر هدایت خواهند شد.

وی آزادراه غدیر را بهترین مسیر جایگزین برای دسترسی به استان‌های قم، سمنان، مرکزی و جنوب تهران دانست و افزود: این مسیر از کیلومتر ۴۴ آزادراه قزوین-کرج و پیش از شهر آبیک قابل دسترسی است.

رئیس پلیس راه استان قزوین از رانندگانی که قصد حضور در مراسم تشییع را ندارند خواست با انتخاب آزادراه غدیر، ضمن کاهش زمان سفر و پرهیز از ترافیک سنگین، به روان‌سازی تردد در محورهای منتهی به پایتخت کمک کنند.

وی در پایان از رانندگان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از عجله و شتاب و حفظ سعه صدر، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.