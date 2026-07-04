برگزاری ۳۲۰ برنامه همزمان با ایام وداع با رهبر شهید در ملایر

حجت الاسلام احمد فارسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت جایگاه رفیع و تاریخی رهبر شهید انقلاب اسلامی، ایشان را اسوه بصیرت، شجاعت و استقامت در برابر استکبار جهانی دانست و با تاکید بر اینکه برگزاری مراسم بدرقه این شخصیت والامقام، یک وظیفه ملی، دینی و انقلابی است، اظهار کرد: مردم ولایتمدار ملایر بار دیگر با حضور حماسی خود، وفاداری خویش را به آرمان‌های انقلاب اسلامی به اثبات خواهند رساند.

وی تصریح کرد: در مجموع ۳۲۰ برنامه وداع و تشییع با رهبر شهید انقلاب به صورت تجمیعی و گسترده در طول این هفته در سطح شهرستان ملایر تدارک دیده شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملایر با اشاره به جزئیات زمان بندی برنامه های عزاداری، گفت: حرکت دسته های عزاداری در روزهای ۱۵ و ۱۶ تیرماه از ساعت ۱۷ از میدان امام حسین(ع) به سمت خیابان ایران برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: در ۱۷ تیرماه مراسم ویژه شب وداع با رهبر شهید ساعت ۲۱:۳۰ در خیابان ایران و ۱۸ تیرماه نیز مراسم شام غریبان و حرکت دسته عزاداری بانوان ساعت ۲۱ از میدان شهید جوکار به سمت خیابان ایران انجام خواهد شد.

حجت الاسلام فارسی با اشاره به هماهنگی کامل میان نهادهایی نظیر فرمانداری، شهرداری، بسیج، حوزه های علمیه، دانشگاه ها و کانون های مساجد، تاکید کرد: این مراسم صرفاً به مرکز شهر محدود نبوده و با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در تمامی نقاط شهری و روستایی شهرستان برگزار می‌شود تا همه عاشقان بتوانند در این وداع تاریخی سهیم باشند و بار دیگر دیار شهیدپرور ملایر ارادت خود را به ساحت مقدس شهدا و رهبری نشان دهد.