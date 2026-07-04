حجت‌الاسلام وحید کاظم‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر و در حاشیه تجمع حماسی مردم اردستان اظهار کرد: در مسیر کربلا، زمانی که ضحاک نزد امام حسین (ع) آمد و با اشاره به جمعیت کم ایشان و پیوستن هزاران نفر به لشکر دشمن، او را از ورود به این مسیر دشوار منع کرد، امام با استعانت از خداوند فرمود: «حسبی الله و نعم الوکیل»؛ یعنی خداوند مرا کفایت می‌کند و او بهترین تکیه‌گاه است.

وی افزود: بزرگترین ویژگی اباعبدالله الحسین (علیه‌السلام)، نترسیدن از دشمن بود. خداوند در آیات ۱۵ و ۱۶ سوره مبارکه انفال، به مومنان دستور می‌دهد که در مواجهه با لشکرکشی دشمن، هرگز عقب‌نشینی نکنند؛ زیرا پشت کردن به دشمن، منجر به شکست حتمی و عذاب دنیوی و اخروی خواهد شد.

کارشناس مسائل مذهبی در ادامه به تبیین دیدگاه مقام معظم رهبری پیرامون انواع عقب‌نشینی پرداخت و خاطرنشان کرد: طبق آموزه‌های قرآنی و تبیین رهبر انقلاب، ما دو نوع عقب‌نشینی داریم؛ یکی «عقب‌نشینی غیرتاکتیکی» که گناه و عذاب دارد، و دیگری «عقب‌نشینی تاکتیکی» که در آیه ۱۶ سوره انفال به آن اشاره شده است.

کاظم‌زاده خاطرنشان کرد: عقب‌نشینی تاکتیکی زمانی رخ می‌دهد که فرد بخواهد در میدان مبارزه، دشمن را فریب دهد یا از جای دیگری برای حمله مجدد علیه دشمن اقدام کند که این امر در چارچوب مبارزه جایگاهی ندارد.

وی بیان کرد: برخلاف برخی انتقادات، حضور مردم در این تجمعات حماسی، در واقع یک «امنیت تاکتیکی» برای جامعه ایجاد می‌کند و این حضور خود نوعی «جهاد فی سبیل الله» در برابر ستون پنجم دشمن است.

کارشناس مسائل مذهبی تاکید کرد: دشمن همچنان در رسانه‌ها و میدان‌های عملیاتی به دنبال نفوذ است و قصد دارد با مسلح کردن گروه‌هایی در غرب کشور، حوادثی مشابه هجره و نوزده دی را رقم بزند.

کاظم‌زاده در تحلیل چرایی حضور مردم، اضافه کرد: حضور خودجوش مردم در تجمعات اخیر، دو منشا داشت؛ نخست به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب و دوم به دلیل پاسخ به تعرضاتی که به کشور شده بود.

وی بیان کرد: مردم تا چهل روز پس از شهادت رهبر شهید در میدان حضور داشتند و این استمرار، مطابق با توصیه مقام معظم رهبری است که بر تداوم این تجمعات تاکید فرموده‌اند.

کارشناس مسائل مذهبی یادآور شد: این تجمعات تنها زمانی به پایان می‌رسد که دستور مراجع و رهبری مبنی بر پایان یافتن آن صادر شود و امیدواریم خداوند ما را از پیروان واقعی ائمه معصومین قرار دهد.