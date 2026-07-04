به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک شانزدهم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی بامداد امروز شنبه موفق شد در دیداری زیبا و تماشایی ۳ بر ۲ کیپ ورد را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

در این دیدار لیونل مسی گل اول تیمش را به ثمر رساند و روی دو گل دیگر هم تاثیر مستقیم داشت. مسی با پاس گلی که در این دیدار داد، از رکورد پاس گل های «مارادونا» عبور کرد و به تنهایی در صدر ایستاد. مسی با ۹ پاس گل این عنوان را به خود اختصاص داد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین همچنین به تنها بازیکنی تبدیل شد که در ۸ مسابقه پیاپی جام جهانی گلزنی کرده است، او در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر تیم های الجزایر، اتریش، اردن و کیپ ورد گل زده است و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برابر تیم های فرانسه، کرواسی، هلند و استرالیا گلزنی کرده بود.

دیدار با کیپ ورد سی امین بازی مسی در جام جهانی بود که در آن توانست بیستمین گل خود را به ثمر برساند.