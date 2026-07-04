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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۴:۲۹

با تاثیرگذاری در یک برد دیگر؛

رکوردهایی که «مسی» به جا گذشت؛ عبور لیونل از رکورد «دیه‌گو مارادونا»

رکوردهایی که «مسی» به جا گذشت؛ عبور لیونل از رکورد «دیه‌گو مارادونا»

کاپیتان و فوق ستاره تیم ملی فوتبال آرژانتین با تاثیرگذاری در پیروزی تیمش برابر کیپ ورد رکوردهای جدیدی را برای خود ثبت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آرژانتین در مرحله یک شانزدهم نهایی بیست و سومین دوره رقابت های جام جهانی بامداد امروز شنبه موفق شد در دیداری زیبا و تماشایی ۳ بر ۲ کیپ ورد را شکست دهد و راهی مرحله یک هشتم نهایی شد.

در این دیدار لیونل مسی گل اول تیمش را به ثمر رساند و روی دو گل دیگر هم تاثیر مستقیم داشت. مسی با پاس گلی که در این دیدار داد، از رکورد پاس گل های «مارادونا» عبور کرد و به تنهایی در صدر ایستاد. مسی با ۹ پاس گل این عنوان را به خود اختصاص داد.

کاپیتان تیم ملی فوتبال آرژانتین همچنین به تنها بازیکنی تبدیل شد که در ۸ مسابقه پیاپی جام جهانی گلزنی کرده است، او در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر تیم های الجزایر، اتریش، اردن و کیپ ورد گل زده است و در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز برابر تیم های فرانسه، کرواسی، هلند و استرالیا گلزنی کرده بود.

دیدار با کیپ ورد سی امین بازی مسی در جام جهانی بود که در آن توانست بیستمین گل خود را به ثمر برساند.

کد مطلب 6878652

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