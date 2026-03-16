شهادت رهبر انقلاب کلید تقویت معنویت و مقاومت است

فاطمه عزیزی در گفت وگو با خبرنگار مهر شهادت رهبر معظم انقلاب رضوان الله تعالی علیه، را واقعهای دانست که مؤمنان و آزادگان جهان را به لرزه درآورد و آن را فرصتی برای تقویت هویت دینی و ملی کشور ارزیابی کرد.
وی تأکید کرد: که این رویداد نه تنها فقدان بزرگی برای ایران است، بلکه زمینهساز افزایش آگاهی و تعهد دینی و ملی طلاب و جامعه اسلامی محسوب میشود.
عزیزی شهادت رهبر را بهعنوان نمونهای از ایستادگی در برابر ظلم و تجسم ایثار و فداکاری توصیف کرد و افزود: این حادثه میتواند انگیزهای برای طلاب حوزه علمیه برای مطالعه سیره رهبری، درک عمیقتر از هدف ایشان و تقویت ایمان و پایبندی به اصول دینی فراهم سازد، ایشان همچون جد بزرگوارشان حسین ابن علی علیه السلام حیاتی دوباره به جان جهانیان غافل از ستمگری و بیدادگری استکبار و صهیونیزم بخشید.
مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری گفت: شهادت رهبر، نماد استقلال، مقاومت و سربلندی ایران در برابر تهدیدات است و این رویداد حس وحدت ملی را تقویت میکند. حضور رهبر بهعنوان نماد مقاومت، به آگاهی مردم از دستاوردها و آرمانهای انقلاب کمک میکند و سطح امید به آینده را بالا میبرد.
وی تأکید کرد: رهبری به عنوان محور همبستگی ملی، سرنوشت کشور را در اراده جمعی مردم میداند و میداندار اصلی در وقایع را مردم معرفی میکنند.
عزیزی برگزاری نشستها و مراسم یادبود در حوزههای علمیه، مساجد و اماکن عمومی را فرصتی برای همبستگی ملی و ارتباطگیری میان مردم از سراسر کشور دانست و افزود: این رویدادها بهویژه برای جوانان و نسلهای آینده، زمینهای برای درک عمیقتر از آموزههای انقلاب و ارزشهای رهبری فراهم میکند.
وی توصیه کرد: این مراسم با رویکردی غالباً تعاملی و گفتوگویی طراحی میشود تا امکان تبادل نظر و پاسخ به دغدغههای جامعه فراهم گردد.
مدیر مدرسه علمیه تخصصی الزهرا سلام الله علیها ساری، برای انسجام بیشتر؛ برگزاری کلاسهای تفسیری درباره مفهوم «شهادت» در قرآن و احادیث، انتشار پیامهای اخلاقی رهبر شهید در قالب خطبهها و مقالات علمی، و ایجاد شبکههای ارتباطی میان حوزههای علمیه و مراکز فرهنگی پیشنهاد داده است و تاکید کرد: این گامها به تقویت حس مسئولیتپذیری، همدلی و پیوند میان طلاب، روحانیون و مردم کمک میکند.
طلاب حاملان نور هدایت هستند
عزیزی طلاب و روحانیون را بهعنوان وارثان معنوی و حاملان نور هدایت دانست و بر مسئولیت بیبدیل آنها در تبیین و پاسداری از آرمانهای رهبر تأکید کرد و محورهای کلیدی عملکرد آنها را؛ تبیین آرمانهای رهبری با استناد به قرآن و اهلبیت علیهم السلام، روشنگری در برابر فتنههای دشمن از طریق ابزارهای نوین رسانهای، تقویت روحیه انقلابی با یادآوری دستاوردها و ایثار شهدا برشمرد.
وی همچنین با اشاره به حمایت از نیروهای نظامی و انتظامی بهعنوان فداکارانی که امنیت کشور را تضمین میکنند، تأکید کرد که این حمایت یک مسئولیت همگانی است، بر این پایه، گرهگشایی از مشکلات و حفظ امنیت ملی از طریق همراهی با این نیروها و قدردانی عمومی تقویت میشود، همچنین این حمایت، بهنوعی ادامه مسیر شهدا و پیروی از رهنمودهای رهبر معظم انقلاب رضوان الله تعالی است.
وی همچنین قدردانی از زحمات نیروهای امنیتی در جمعهای خانوادگی و دوستانه، انتشار مطالب و تصاویر مرتبط با فعالیتهای آنها در شبکههای اجتماعی، شرکت در مراسمهای یادبود و تجمعهای همدلی، تفقد از خانوادههای شهدای نظامی و حضور در محافل عمومی برای حفظ انسجام ملی را پیشنهاد داد و افزود: حضور فعال طلاب در مساجد، حسینیهها و دانشگاهها، و استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای مقابله با شایعات و اخبار دروغین نیز از جمله راهکارهای مؤثر خواهد بود.
وی در پایان تصریح کرد: تقویت ارتباط با جوانان و پاسخگویی به دغدغههای آنها میتواند به مشارکت فعالتر آنها در عرصههای مختلف منجر شود.
