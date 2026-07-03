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۱۲ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۵۳

دعوت امام جمعه اهل سنت سیریک از مردم برای حضور در تشییع قائد شهید امت

دعوت امام جمعه اهل سنت سیریک از مردم برای حضور در تشییع قائد شهید امت

سیریک - امام جمعه اهل سنت سیریک مردم شهرستان سیریک را به حضور پرشور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب دعوت کرد. 

شیخ عبدالعزیز افراز، امام جمعه اهل سنت سیریک، عالم برجسته اهل تسنن شرق استان هرمزگان در گفتگو با خبرنگار مهر، به مناسبت برگزاری مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر رهبر شهید، از مردم سیریک دعوت کرد تا با حضوری پرشور در این مراسم شرکت کنند.

شیخ افراز، اظهار داشت: این مراسم نه تنها یادآور فداکاری‌های رهبر شهید ماست، بلکه فرصتی برای ابراز عشق و وفاداری به اسلام و انقلاب نیز به شمار می‌رود. حضور مردم در این مراسم، قدرت اتحاد و همبستگی ما را به نمایش می‌گذارد.

شیخ افراز با اشاره به اهمیت این رویداد، افزود: تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، فرصتی است تا ارزش‌ها و اصول اسلامی را گرامی بداریم و به دشمنان نشان دهیم که ما در راه حق و حقیقت ایستاده‌ایم.

وی همچنین تأکید کرد: همه اقشار جامعه باید در این مراسم حضور یابند تا نشان دهند که همواره در مسیر تحقق اهداف انقلاب و آرمان‌های شهدا ایستاده‌اند.

شیخ عبدالعزیز افراز خاطرنشان کرد: حضور پرشور مردم سیریک در این مراسم، بار دیگر وحدت و یکپارچگی ملت ایران را به نمایش خواهد گذاشت.

کد مطلب 6878432

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