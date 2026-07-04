آغاز برداشت ذرت علوفه ای از ۱۵۰ هکتار اراضی مهران

حشمت عزیزان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت ذرت علوفه ای از اراضی کشاورزی این شهرستان اظهار داشت: ۱۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت این محصول اختصاص یافته است.

وی افزود: با بهره‌وری مناسب از این کشت و مدیریت صحیح، پیش‌بینی می‌شود از هر هکتار حدود ۳۰ تا ۳۵ تن محصول برداشت شود و مجموع تولید این محصول در شهرستان مهران به حدود ۵ هزار تن برسد.

رئیس جهاد کشاورزی استان ایلام تصریح کرد: ذرت علوفه ای تولیدی در این شهرستان به دامداران نقاط مختلف استان ارسال می‌شود و نقش مهمی در تأمین خوراک دام و رونق صنعت دامپروری استان ایفا می‌کند.

عزیزان خاطرنشان کرد: کشت ذرت علوفه ای در مهران با استقبال خوب کشاورزان مواجه شده است و با توجه به کیفیت مطلوب محصول، بازار فروش مناسبی برای آن وجود دارد و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افزایش سطح زیر کشت و تولید این محصول در سال‌های آینده باشیم.