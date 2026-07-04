کریمی: رقابت کارخانجات قند، مشکلات چغندرکاران را کاهش داد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهبود روند خرید چغندرقند در استان خبر داد و اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده از سوی مدیریت ارشد استان و دعوت از کارخانجات قند سراسر کشور، امسال رقابت قابل توجهی برای خرید محصول چغندرکاران کرمانشاهی شکل گرفته است.
وی افزود: در سالهای گذشته، کشاورزان برای تحویل محصول خود با صفهای طولانی و همچنین تأخیر در دریافت مطالبات مواجه بودند، اما امسال شرایط به شکل محسوسی تغییر کرده و فرآیند خرید با سرعت بیشتری انجام میشود.
رئیس جهاد کشاورزی استان کرمانشاه تصریح کرد: افزایش تعداد کارخانجات خریدار و رقابت میان آنها، علاوه بر حذف صفهای تحویل، موجب شده است مطالبات کشاورزان نیز در کوتاهترین زمان ممکن پرداخت شود و دغدغههای گذشته تا حد زیادی برطرف شود.
کریمی با اشاره به ظرفیت بالای تولید چغندرقند در استان، گفت: میزان تولید استان از ظرفیت جذب کارخانجات داخلی فراتر است و به همین دلیل، جذب کارخانههای خارج از استان به عنوان یکی از برنامههای اصلی دنبال شد که با حمایت استاندار کرمانشاه به نتیجه رسید.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد این فضای رقابتی، گامی مؤثر در حمایت از تولیدکنندگان و بهبود وضعیت معیشتی چغندرکاران استان بوده و نقش مهمی در افزایش رضایت کشاورزان و رونق بخش کشاورزی کرمانشاه ایفا کرده است.
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