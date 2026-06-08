بیش از ۳۹ هزار تن گندم در کرمانشاه خریداری شد

سعید کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عملیات برداشت گندم در استان کرمانشاه از دوم خردادماه سال جاری و از مناطق مرزی استان آغاز شده و روند برداشت و خرید این محصول راهبردی همچنان ادامه دارد.

وی افزود: از زمان آغاز برداشت تاکنون بیش از ۳۹ هزار تن گندم تولیدی کشاورزان استان به مراکز خرید تحویل شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به تمهیدات در نظر گرفته شده برای خرید محصول گندم گفت: در سال جاری ۶۷ مرکز خرید در نقاط مختلف استان برای تحویل محصول کشاورزان پیش‌بینی شده تا فرآیند خرید با سهولت بیشتری انجام شود.

کریمی تصریح کرد: خوشبختانه با پیگیری‌های استاندار کرمانشاه و همکاری مسئولان ملی و دستگاه‌های مرتبط، روند پرداخت مطالبات گندمکاران آغاز شده و بخشی از مطالبات کشاورزان به حساب آنان واریز شده است.

وی خاطرنشان کرد: پرداخت وجه گندم‌های تحویلی در حال انجام است و کشاورزان از این بابت نگرانی نداشته باشند، زیرا روند تأمین و پرداخت مطالبات با جدیت دنبال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از کشاورزان خواست محصول خود را به مراکز رسمی خرید تحویل دهند و افزود: تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی علاوه بر تسریع در دریافت مطالبات، مزایای دیگری نیز برای کشاورزان به همراه دارد.

کریمی یادآور شد: رسید تحویل گندم یکی از اسناد و مدارک مهم برای بهره‌مندی از برخی خدمات و حمایت‌های بخش کشاورزی در سال زراعی آینده محسوب می‌شود و کشاورزان باید نسبت به نگهداری آن دقت لازم را داشته باشند.

وی در پایان تأکید کرد: همه امکانات و ظرفیت‌های لازم برای خرید محصول گندم در استان فراهم شده و مراکز خرید آماده دریافت گندم تولیدی کشاورزان تا پایان فصل برداشت هستند.