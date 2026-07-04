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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۶

توجه رسانه روس به حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید

توجه رسانه روس به حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید

یک رسانه روس به حضور گسترده مردم ایران در مراسم وداع با پیکر رهبر شهید در مصلای تهران پرداخت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش عربی شبکه روسی آر تی گزارش داد: جمعیت گسترده ای از مردم ایران در حال حاضر در مصلای تهران حاضر شده اند تا در مراسم وداع با پیکر رهبر فقید این کشور شرکت کنند.

بر اساس این گزارش، شرکت کنندگان در این مراسم با سر دادن شعارهایی خواهان گرفتن انتقام خون رهبر فقید ایران شدند.

در این گزارش آمده است: درهای مصلای تهران از نخستین ساعات بامداد امروز به روی مردم ایران برای شرکت در مراسم وداع با پیکر رهبر فقید باز شده است.

هزاران تن از مردم خود را به مصلی می رسانند تا در مراسم وداع شرکت کنند.

توجه رسانه روس به حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید

توجه رسانه روس به حضور گسترده مردم ایران در مراسم تشییع رهبر شهید

کد مطلب 6878777

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