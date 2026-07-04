زلزله ۳.۳ ریشتری پاکدشت زنگ خطر برای تهران؛ ۱۰ میلیون نفر در معرض خطر

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری اخیر در پاکدشت تهران اظهار کرد: بزرگای ۳.۳ این زمین‌لرزه، زلزله بزرگی محسوب نمی‌شود و حتی ممکن است بسیاری از مردم آن را احساس نکرده باشند، اما اهمیت این رخداد از جنبه دیگری قابل بررسی است.

وی افزود: این زمین‌لرزه نشان‌دهنده فعال بودن گسل‌های اطراف تهران است. گسلی که این زمین‌لرزه روی آن رخ داده، گسل ایوانکی است. این گسل از شمال گرمسار و مجاورت شهر ایوانکی آغاز می‌شود و در امتداد جنوب‌شرق به شمال‌غرب، پس از عبور از مناطقی مانند قیامدشت و پاکدشت، به منطقه ۱۵ تهران در جنوب‌شرقی پایتخت منتهی می‌شود.

بیت‌اللهی بیان کرد: طول گسل ایوانکی حدود ۷۵ کیلومتر است و تا مرز محدوده شهری تهران امتداد دارد. این گسل از جمله گسل‌های فعال کشور به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر نیز چندین زمین‌لرزه خفیف در امتداد آن به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در حدود ۱۵ سال گذشته، نزدیک به ۷۲۴ زمین‌لرزه در شعاع تقریبی ۵۰ کیلومتری این ناحیه رخ داده که این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد گسل‌های این محدوده فعال هستند و پویایی لرزه‌ای منطقه همچنان ادامه دارد.

رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اهمیت زمین‌لرزه‌های کوچک در این است که ظرفیت لرزه‌خیزی منطقه و فعال بودن گسل‌ها را نشان می‌دهند. این رخدادها از نظر علمی بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار گسل‌های فعال در اختیار متخصصان قرار می‌دهند.

وی یادآور شد: وقوع زمین‌لرزه، به‌ویژه در این محدوده، یک هشدار بسیار جدی محسوب می‌شود. در مجاورت این گسل، حدود ۵۵۰ هزار نفر جمعیت روستایی سکونت دارند و اگر جمعیت شهر تهران نیز در نظر گرفته شود، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در این محدوده زندگی می‌کنند.

بیت‌اللهی در پایان خاطرنشان کرد: این منطقه از تراکم جمعیتی بسیار بالایی برخوردار است و در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگای متوسط یا شدید، جمعیت بسیار زیادی در معرض خطر قرار خواهند گرفت. بنابراین رصد مداوم فعالیت گسل‌های اطراف تهران و توجه به هشدارهای لرزه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.