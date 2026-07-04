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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۰

زلزله ۳.۳ ریشتری پاکدشت زنگ خطر برای تهران؛ ۱۰ میلیون نفر در معرض خطر

زلزله ۳.۳ ریشتری پاکدشت زنگ خطر برای تهران؛ ۱۰ میلیون نفر در معرض خطر

رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: زلزله ۳.۳ ریشتری پاکدشت اگرچه کوچک بود، اما هشداری از فعال بودن گسل ایوانکی و تهدید ۱۰ میلیون نفر در تهران است.

علی بیت‌اللهی، رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمین‌لرزه ۳.۳ ریشتری اخیر در پاکدشت تهران اظهار کرد: بزرگای ۳.۳ این زمین‌لرزه، زلزله بزرگی محسوب نمی‌شود و حتی ممکن است بسیاری از مردم آن را احساس نکرده باشند، اما اهمیت این رخداد از جنبه دیگری قابل بررسی است.

وی افزود: این زمین‌لرزه نشان‌دهنده فعال بودن گسل‌های اطراف تهران است. گسلی که این زمین‌لرزه روی آن رخ داده، گسل ایوانکی است. این گسل از شمال گرمسار و مجاورت شهر ایوانکی آغاز می‌شود و در امتداد جنوب‌شرق به شمال‌غرب، پس از عبور از مناطقی مانند قیامدشت و پاکدشت، به منطقه ۱۵ تهران در جنوب‌شرقی پایتخت منتهی می‌شود.

بیت‌اللهی بیان کرد: طول گسل ایوانکی حدود ۷۵ کیلومتر است و تا مرز محدوده شهری تهران امتداد دارد. این گسل از جمله گسل‌های فعال کشور به شمار می‌رود و طی سال‌های اخیر نیز چندین زمین‌لرزه خفیف در امتداد آن به ثبت رسیده است.

وی ادامه داد: در حدود ۱۵ سال گذشته، نزدیک به ۷۲۴ زمین‌لرزه در شعاع تقریبی ۵۰ کیلومتری این ناحیه رخ داده که این آمار به‌خوبی نشان می‌دهد گسل‌های این محدوده فعال هستند و پویایی لرزه‌ای منطقه همچنان ادامه دارد.

رئیس بخش زلزله‌شناسی و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تصریح کرد: اهمیت زمین‌لرزه‌های کوچک در این است که ظرفیت لرزه‌خیزی منطقه و فعال بودن گسل‌ها را نشان می‌دهند. این رخدادها از نظر علمی بسیار حائز اهمیت هستند، زیرا اطلاعات ارزشمندی درباره رفتار گسل‌های فعال در اختیار متخصصان قرار می‌دهند.

وی یادآور شد: وقوع زمین‌لرزه، به‌ویژه در این محدوده، یک هشدار بسیار جدی محسوب می‌شود. در مجاورت این گسل، حدود ۵۵۰ هزار نفر جمعیت روستایی سکونت دارند و اگر جمعیت شهر تهران نیز در نظر گرفته شود، نزدیک به ۱۰ میلیون نفر در این محدوده زندگی می‌کنند.

بیت‌اللهی در پایان خاطرنشان کرد: این منطقه از تراکم جمعیتی بسیار بالایی برخوردار است و در صورت وقوع زمین‌لرزه‌ای با بزرگای متوسط یا شدید، جمعیت بسیار زیادی در معرض خطر قرار خواهند گرفت. بنابراین رصد مداوم فعالیت گسل‌های اطراف تهران و توجه به هشدارهای لرزه‌ای از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

کد مطلب 6878820
زهره آقاجانی

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