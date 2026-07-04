به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهین فر، اظهار کرد: با توجه به پیشرفت فیزیکی مناسب پروژه‌های نهضت ملی مسکن و برنامه‌ریزی انجام‌شده برای تکمیل و واگذاری واحدها،تامین منابع مالی پروژه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با بیان اینکه تمامی پروژه‌های نهضت ملی مسکن متقاضی‌محور هستند، افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها در گرو آورده نقدی متقاضیان بوده و در کنار آن، تسهیلات بانکی نیز متناسب با میزان پیشرفت پروژه‌ها به آن‌ها تزریق می‌شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان همکاری بانک‌ها به‌ویژه بانک مسکن را یکی از عوامل اصلی موفقیت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در استان زنجان اعلام کرد و بیان داشت: یکی دیگر از ظرفیت‌های مؤثر در تامین منابع مالی پروژه‌ها، ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است.

شاهین‌فر به محتوای این ماده قانونی اشاره کرد و گفت: به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز برای آماده‌سازی، ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در قالب نهضت ملی مسکن و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، ظرفیت‌های قانونی مناسبی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس ماده ۵۴ قانون برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چارچوب بودجه‌های سالانه و برای اجرای پروژه‌های مسکن محرومان، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش افزوده با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد اقدام کند و درهمین راستا میزان ۱۲۰۰ میلیارد تومان از منابع سازمان ملی زمین و مسکن در برنامه اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان زنجان برای اجرای قانون مارالذکر با اولویت دهک های خانواری یک تا ۴ پیش بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین از صندوق ملی مسکن به‌ عنوان یکی دیگر از ظرفیت‌های تامین منابع مالی پروژه‌ها یاد کرد و گفت: تخصیص مبلغ ۸۰۰ میلیارد تومان تنخواه از محل منابع این صندوق به کمک در ساخت پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان، نقش مؤثری در تسریع روند اجرای طرح‌ها و رفع بخشی از نیازهای مالی آن‌ داشته است و در ادامه و از محل صندوق ملی مسکن تامین یک سوم منابع مورد نیاز پروژه های زیربنایی (آب و فاضلاب و برق) امکان اسکان واحدهای طرح مذکور را فراهم می نماید.

شاهین فر بیان داشت: همینطور تخصیص قیر رایگان به پروژه های آماده سازی و آسفالت معابر سایت های نهضت ملی مسکن و کمک به تامین مالی احداث مدارس و مساجد و کلانتری در سایت های یاد شده از جمله اقداماتی است که در تشکیل و ایجاد فضاهای عمومی و روبنایی ها جهت استفاده ساکنین واحدهای نهضت ملی مسکن در دستور کار است.

وی تصریح کرد: در مجموع بیش از ۱۰ همت از منابع دولتی در کمک به ساخت واحدها و اجرای پروژه‌های زیربنایی و روبنایی طرح نهضت ملی مسکن در استان زنجان هزینه می شود.