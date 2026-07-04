از کویر تا حرم؛ خراسان جنوبی در مسیر میزبانی از زائران تشییع رهبر شهید

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی در روزهای اخیر شاهد افزایش قابل توجه تردد زائرانی است که از استانهای جنوبی و شرقی کشور راهی مشهد مقدس هستند. همین موضوع موجب شده تمامی دستگاههای مسئول، از شهرداریها و راهداری گرفته تا جمعیت هلال احمر، بقاع متبرکه، موکبهای مردمی و نهادهای فرهنگی، با آمادگی کامل در میدان خدمت حضور داشته باشند.
آنچه این روزها در جای جای خراسان جنوبی دیده میشود، تنها اجرای چند برنامه خدماتی نیست، بلکه شکلگیری یک حرکت هماهنگ و گسترده است که در آن ظرفیتهای مردمی و دولتی در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا مسیر عبور زائران به مسیری امن، آرام و سرشار از جلوههای معنوی تبدیل شود.
شهرهایی که رنگ خدمت به خود گرفتهاند
ورود به شهرهای مختلف خراسان جنوبی، نخستین تصویر متفاوت را از همین ابتدای مسیر پیش روی زائران قرار میدهد. خیابانها، میدانها، بلوارها، ورودی شهرها و سردر بسیاری از ادارات با پرچمهای مشکی، المانهای مذهبی، کتیبهها و دیوارنگارههای فرهنگی آذین شده و فضای شهرها رنگ و بوی معنوی به خود گرفته است.
این فضاسازی تنها یک اقدام ظاهری یا مناسبتی نیست، بلکه بخشی از برنامهای منسجم برای همراه کردن فضای عمومی شهرها با موج خدمترسانی به زائران محسوب میشود؛ اقدامی که تلاش دارد از همان لحظه ورود مسافران، حس همراهی و میزبانی را به آنان منتقل کند.
در کنار این اقدامات، بازآفرینی تصاویر و دیوارنگارههایی از سفر رهبر شهید انقلاب به بیرجند در سال ۱۳۷۸ نیز در برخی نقاط استان مورد توجه قرار گرفته است؛ تصاویری که در کنار نمادهای مذهبی و فرهنگی، پیوندی میان خاطره تاریخی مردم استان و مسئولیت امروز آنان در میزبانی از زائران ایجاد کرده است.
فضاسازی شهری؛ جلوهای از مشارکت اجتماعی
مسئولان مدیریت شهری معتقدند فضاسازی انجام شده در شهرهای استان، تنها با هدف زیباسازی محیط شهری صورت نگرفته، بلکه تلاش شده با مشارکت شهرداریها، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مجموعههای فرهنگی، حس مشارکت عمومی در این حرکت ملی و مذهبی تقویت شود.
پرچمآرایی معابر، نصب المانهای فرهنگی، اجرای دیوارنگارههای جدید، استفاده از پیامهای فرهنگی و مذهبی و آمادهسازی فضاهای عمومی موجب شده سیمای شهرهای استان با حال و هوای این روزها همخوانی پیدا کند و هر شهر به بخشی از مسیر خدمت به زائران تبدیل شود.
بقاع متبرکه؛ مأمن آرامش زائران
در کنار فضای شهری، بقاع متبرکه خراسان جنوبی نیز نقش مهمی در این زنجیره خدمت بر عهده گرفتهاند.
حرم حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) در طبس و دیگر بقاع متبرکه استان با سیاهپوشی، فضاسازی مناسب و آمادهسازی امکانات رفاهی، شرایط مناسبی را برای حضور و استراحت زائران فراهم کردهاند.
این اماکن مذهبی علاوه بر جایگاه معنوی خود، در عمل به ایستگاههایی برای توقف، اقامه نماز، استراحت و تجدید روحیه زائران تبدیل شدهاند؛ موضوعی که در سفرهای طولانی، بهویژه در محورهای کویری، اهمیت دوچندانی پیدا میکند.
جادههایی که به شبکه خدمت تبدیل شدهاند
یکی از مهمترین بخشهای این برنامه گسترده، آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و خدماترسان در محورهای مواصلاتی استان است.
جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی با استقرار نیروهای امدادی، نجاتگران، اعضای جوانان، تیمهای درمانی و خودروهای امدادی در نقاط مختلف استان، آمادگی کامل برای ارائه خدمات به زائران را اعلام کرده است.
پایگاههای امداد و نجات جادهای به صورت شبانهروزی فعال هستند و مرکز کنترل و هماهنگی عملیات (EOC) نیز به شکل مستمر وضعیت مسیرها را رصد میکند تا در صورت وقوع هرگونه حادثه، عملیات امدادرسانی در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
در کنار هلال احمر، نیروهای راهداری نیز با استقرار گشتهای جادهای، اکیپهای راهداری و بهرهگیری از سامانههای هوشمند نظارت تصویری، وضعیت محورهای استان را به صورت لحظهای کنترل میکنند.
۲۳ مجتمع خدماتی در آمادهباش کامل
فعالسازی مجتمعهای خدماتی و رفاهی بینراهی نیز از دیگر اقدامات مهم استان برای خدمت به زائران است.
در حال حاضر ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی در محورهای اصلی خراسان جنوبی آماده ارائه خدمات به مسافران هستند.
این مجتمعها خدماتی همچون استراحت، تغذیه، سوخترسانی، سرویسهای بهداشتی و سایر امکانات رفاهی را در اختیار زائران قرار میدهند تا بخشی از خستگی مسیرهای طولانی کاهش یابد.
کارشناسان حوزه حمل و نقل معتقدند تقویت این مجتمعها علاوه بر افزایش رفاه زائران، نقش مؤثری در کاهش خستگی رانندگان و در نتیجه کاهش حوادث رانندگی در محورهای کویری استان دارد.
راهداری؛ پایش لحظهای محورهای مواصلاتی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی نیز از آمادهباش کامل نیروهای این مجموعه خبر داد.
اسدالله جلالزاده در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به افزایش تردد زائران به سمت مشهد مقدس، تمامی اکیپهای راهداری، گشتهای نظارتی و سامانههای هوشمند کنترل ترافیک در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و محورهای مواصلاتی استان به صورت لحظهای پایش میشود.
وی افزود: ۲۳ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی در محورهای استان فعال شدهاند و نظارت مستمر بر کیفیت خدمات، ایمنی مسیر و رفع نقاط حادثهخیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی تأکید کرد: تلاش مجموعه راهداری این است که زائران با کمترین دغدغه، بیشترین ایمنی و مناسبترین خدمات از محورهای مواصلاتی استان عبور کنند.
موکبهای مردمی؛ جلوهای از فرهنگ میزبانی
در کنار ظرفیتهای رسمی، حضور مردم یکی از شاخصترین جلوههای این روزهای خراسان جنوبی است.
دهها موکب مردمی در شهرها، روستاها و مسیرهای عبور زائران با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، خیران و نیروهای مردمی برپا شده است.
این موکبها خدمات متنوعی از جمله توزیع آب، غذا، نوشیدنی، اسکان موقت، استراحت، خدمات فرهنگی و پذیرایی از زائران را ارائه میکنند.
ویژگی مهم این موکبها، مردمی بودن آنهاست؛ جایی که بسیاری از شهروندان با امکانات شخصی، نذورات و کمکهای داوطلبانه در خدمت زائران قرار گرفتهاند و جلوهای از فرهنگ دیرینه مهماننوازی مردم خراسان جنوبی را به نمایش گذاشتهاند.
در کنار موکبها، مراکز نیکوکاری نیز بخشی از ظرفیت اسکان و تغذیه زائران را بر عهده گرفتهاند و با هماهنگی سایر دستگاهها در حال ارائه خدمات هستند.
آمادهباش کامل هلال احمر
مدیرعامل جمعیت هلال احمر خراسان جنوبی نیز از آمادگی کامل نیروهای امدادی خبر داد.
مهدی محمدپور در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در مجموع ۲۰۰ نیروی امدادی شامل نجاتگران، اعضای جوانان و تیمهای درمانی در قالب ۴۰ تیم عملیاتی به مشهد مقدس اعزام شدهاند.
وی ادامه داد: تمامی پایگاههای امداد و نجات جادهای، مرکز EOC و تیمهای واکنش سریع در استان نیز در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و در صورت وقوع هرگونه حادثه، خدمات امدادی در کوتاهترین زمان ممکن به زائران ارائه خواهد شد.
محمدپور با تأکید بر آمادگی شبانهروزی نیروهای امدادی افزود: هدف اصلی، تأمین امنیت، آرامش و سلامت زائران در طول مسیر است تا سفر آنان بدون دغدغه ادامه پیدا کند.
همافزایی دستگاهها؛ رمز موفقیت خدمترسانی
آنچه امروز در خراسان جنوبی مشاهده میشود، حاصل همکاری نزدیک دستگاههای مختلف اجرایی، خدماتی، امدادی و فرهنگی است؛ همکاریای که سبب شده هر مجموعه بخشی از مسئولیت خدمت به زائران را بر عهده بگیرد و در کنار سایر بخشها، شبکهای منسجم از خدمات شکل بگیرد.
از فضاسازی شهری و فعالیت بقاع متبرکه گرفته تا آمادهباش نیروهای امدادی، استقرار گشتهای راهداری، فعالیت مجتمعهای خدماتی و حضور پررنگ موکبهای مردمی، همه حلقههای یک زنجیره واحد هستند که هدف مشترک آن، تکریم زائران و تأمین سفری ایمن و آرام برای آنان است.
خراسان جنوبی؛ استانی که بخشی از سفر شده است
خراسان جنوبی این روزها تنها استانی در مسیر عبور زائران نیست، بلکه خود به بخشی از سفر معنوی آنان تبدیل شده است.
از کویرهای پهناور تا شهرهای آراسته، از بقاع متبرکه تا موکبهای مردمی، از پایگاههای امدادی تا مجتمعهای خدماتی بینراهی، همه ظرفیتهای استان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند تا زائران مشهد مقدس، علاوه بر امنیت و آسایش، جلوهای از همدلی، همبستگی و فرهنگ میزبانی مردم این خطه را نیز تجربه کنند.
این همافزایی گسترده نشان میدهد که خدمت به زائران، تنها یک مأموریت اداری نیست، بلکه به یک مسئولیت اجتماعی و فرهنگی تبدیل شده است؛ مسئولیتی که مردم و مسئولان خراسان جنوبی دوشادوش یکدیگر برای تحقق آن تلاش میکنند تا مسیر کویر، مقدمهای شایسته برای رسیدن به حرم مطهر امام رضا (ع) باشد.
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