یزد چهارمین شهر هوشمند کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیزالله سیفی گفت: همزمان با توسعه خدمات هوشمند شهری، نخستین کارخانه ۳۰۰ تنی پردازش پسماند نیز راهاندازی شده و اکنون حدود ۷۰ درصد زبالههای شهری بازیافت یا تبدیل به کود آلی میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد اظهار کرد: یکی از دستاوردهای مهم شورای ششم، توسعه زیرساختهای هوشمندسازی مدیریت شهری بود که بر اساس آن، یزد پس از تهران، مشهد و اصفهان به چهارمین شهر هوشمند کشور تبدیل شده است.
وی افزود: امروز بسیاری از خدمات و فرآیندهای شهرداری به صورت هوشمند انجام میشود که این موضوع موجب افزایش سرعت، دقت و شفافیت در ارائه خدمات به شهروندان شده است.
رئیس شورای اسلامی شهر یزد همچنین از راهاندازی نخستین کارخانه پردازش ۳۰۰ تنی پسماند در یزد خبر داد و گفت: با بهرهگیری از تجهیزات جدید، اکنون حدود ۷۰ درصد پسماندهای شهری بازیافت یا به کود ورمیکمپوست تبدیل میشود که علاوه بر تأمین نیاز فضای سبز، قابلیت عرضه به دیگر شهرداریها را نیز دارد.
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