حجتالاسلام مهدی علیپور در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین و ابلاغ بستهای جامع از برنامههای مختلف ویژه ایام تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این برنامهها با محوریت نقشآفرینی مساجد و مشارکت مردمی در سراسر استان اجرا میشود.
وی اظهار کرد: در بخش برنامههای عبادی و معنوی، برگزاری محافل انس با قرآن با حضور قاریان، ختم کامل قرآن کریم و اهدای ثواب آن به روح رهبر شهید، برگزاری مراسم شمعافروزی و شبهای یادبود، پخش مستمر تلاوت قرآن کریم و ادعیه در مساجد، مواکب و مسیرهای تجمع، برگزاری جلسات عزاداری و مرثیهخوانی، اقامه باشکوه نماز جماعت و برگزاری نماز لیلةالدفن در دستور کار قرار گرفته است.
علیپور افزود: در حوزه سازماندهی و پشتیبانی مردمی نیز برپایی ایستگاههای صلواتی و فرهنگی، جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی برای پشتیبانی از مواکب، همکاری مساجد برای حمایت از کاروانهای زائر، تشکیل گروههای مردمی خدمترسان و اجرای پویش «نذر خدمت» با محوریت پذیرایی، اسکان، حملونقل و خدمات فرهنگی پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: برپایی ایستگاههای فرهنگی کودک و نوجوان با موضوع شهید، برگزاری نمایشگاه آثار قرآنی، فرهنگی، عکس، اسناد و دستاوردهای رهبر شهید، راهاندازی پویش «دلنوشته به رهبر شهیدم»، برگزاری مسابقات دلنوشته، شعر، نقاشی و طراحی پوستر و اجرای سرودهای حماسی و انقلابی از جمله برنامههای فرهنگی و هنری این ایام خواهد بود.
معاون فرهنگی و اجتماعی امور مساجد خراسان جنوبی با اشاره به برنامههای تبیینی و بصیرتی گفت: دعوت از سخنرانان برای تبیین شخصیت، سیره، مجاهدتها و آرمانهای رهبر شهید، برگزاری نشستهای پرسش و پاسخ ویژه جوانان، پخش کلیپها و مستندهای مرتبط، اجرای روایتگری و خاطرهگویی، تولید و توزیع بروشور، ویژهنامه و کتابچه معرفی شخصیت رهبر شهید و همچنین برگزاری کرسیهای تبیینی در مساجد و پایگاهها در این ایام اجرا میشود.
وی بیان کرد: در بخش برنامههای میدانی و اجتماعی، اعزام کاروانهای خودرویی برای حضور در مراسم تشییع، اجرای ماشیننویسی و نصب پرچم بر خودروها، پیادهروی مردمی، راهاندازی کاروانهای زیارتی و فرهنگی، ایجاد ایستگاههای پذیرایی و استراحت برای زائران و غبارروبی گلزار شهدا و تجدید میثاق با شهدای محل پیشبینی شده است.
علیپور همچنین از اجرای برنامههای گسترده فضاسازی خبر داد و گفت: فضاسازی داخل و بیرون مساجد و اماکن وابسته، نصب بنر، پرچم، کتیبه و پارچهنوشتههای حماسی، برجستهسازی نماد محوری «مشت گره کرده»، شعار محوری «باید برخاست ـ هیهات منالذله»، عنوان محوری مراسم بدرقه «آقای شهید ایران»، آمادهسازی پلاکاردها و دستنوشتههای مردمی و نورپردازی و سیاهپوشی محیطهای شهری و مذهبی انجام خواهد شد.
وی افزود: تشکیل گروههای جهادی خدمترسان، تشکیل حلقههای گفتوگو و تبیین برای جوانان، برگزاری مسابقات فرهنگی و معرفتی درباره سیره شهید و اجرای برنامههای سرود، دکلمه و گروههای نوجوان نیز از جمله برنامههای ویژه جوانان و نوجوانان است.
معاون فرهنگی و اجتماعی امور مساجد خراسان جنوبی گفت: تولید پوستر، کلیپ، موشنگرافی و محتوای فضای مجازی، راهاندازی پویشهای مردمی در شبکههای اجتماعی، پوشش خبری برنامهها در رسانههای محلی، انتشار دلنوشتهها و خاطرات مردمی از رهبر شهید و راهاندازی نمایشگر یا پرده پخش کلیپ در مساجد و مواکب نیز در قالب برنامههای رسانهای و اطلاعرسانی دنبال خواهد شد.
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