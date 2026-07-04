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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۹

شناسایی ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

شناسایی ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان از شناسایی ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز برق در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی از اجرای گسترده طرح «مهتاب» باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در سطح استان لرستان خبر داد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از توان اکیپ‌های عملیاتی و اجرای مانورهای جهادی، نقش مؤثری در صیانت از شبکه توزیع برق و حفظ حقوق مشترکان ایفا کرده است.

وی اظهار کرد: در قالب اجرای طرح «مهتاب»، ۳۴ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی انشعابات، نصب و تعویض کنتور و تسریع در فرایندهای فنی و اجرایی به‌صورت مستمر فعالیت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: در این مانور، ۱۰۵ انشعاب برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و همچنین ۴۵۸ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز از شبکه حذف شد که اقدامی مؤثر در کاهش تلفات و افزایش ایمنی شبکه به شمار می‌رود.

جمشیدی، ادامه داد: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری و ساماندهی انشعابات، ۷۶ دستگاه کنتور جدید نصب، ۲۱ دستگاه کنتور انشعاب غیردائم راه‌اندازی و ۷۹ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد. همچنین ۱۴۸ فیوز محدودکننده برای مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات نصب شد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده، گفت: در این طرح، مکان‌های تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی مورد بازرسی قرار گرفت و ۹۰ انشعاب چاه کشاورزی و عادی و همچنین ۴۷ انشعاب مربوط به اماکن مذهبی و مساجد تست و بررسی شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک انشعاب غیرمجاز در یکی از اماکن مذهبی و دو انشعاب برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد که اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

جمشیدی با تأکید بر استمرار اجرای طرح «مهتاب»، تصریح کرد: مقابله با برق‌های غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی، ارتقای پایداری شبکه و رعایت حقوق مشترکان قانون‌مدار از اولویت‌های شرکت است و این برنامه‌ها با همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان تا دستیابی به شبکه‌ای ایمن، پایدار و هوشمند ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 6878874

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