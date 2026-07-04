شناسایی ۱۰۵ انشعاب غیرمجاز برق در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد جمشیدی در سخنانی از اجرای گسترده طرح «مهتاب» باهدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و مقابله با استفاده غیرمجاز از برق در سطح استان لرستان خبر داد و گفت: این طرح با بهره‌گیری از توان اکیپ‌های عملیاتی و اجرای مانورهای جهادی، نقش مؤثری در صیانت از شبکه توزیع برق و حفظ حقوق مشترکان ایفا کرده است.

وی اظهار کرد: در قالب اجرای طرح «مهتاب»، ۳۴ اکیپ عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز، تست و بازرسی انشعابات، نصب و تعویض کنتور و تسریع در فرایندهای فنی و اجرایی به‌صورت مستمر فعالیت کردند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، افزود: در این مانور، ۱۰۵ انشعاب برق غیرمجاز مشهود و نامشهود شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد و همچنین ۴۵۸ متر کابل مربوط به انشعابات غیرمجاز از شبکه حذف شد که اقدامی مؤثر در کاهش تلفات و افزایش ایمنی شبکه به شمار می‌رود.

جمشیدی، ادامه داد: در راستای ارتقای دقت اندازه‌گیری و ساماندهی انشعابات، ۷۶ دستگاه کنتور جدید نصب، ۲۱ دستگاه کنتور انشعاب غیردائم راه‌اندازی و ۷۹ دستگاه کنتور معیوب نیز تعویض شد. همچنین ۱۴۸ فیوز محدودکننده برای مدیریت مصرف و جلوگیری از تخلفات نصب شد.

وی با اشاره به اقدامات نظارتی انجام‌شده، گفت: در این طرح، مکان‌های تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی مورد بازرسی قرار گرفت و ۹۰ انشعاب چاه کشاورزی و عادی و همچنین ۴۷ انشعاب مربوط به اماکن مذهبی و مساجد تست و بررسی شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان، تصریح کرد: در جریان این بازرسی‌ها، یک انشعاب غیرمجاز در یکی از اماکن مذهبی و دو انشعاب برق غیرمجاز دیماندی نیز شناسایی شد که اقدامات قانونی لازم برای ساماندهی آن‌ها در دستور کار قرار گرفت.

جمشیدی با تأکید بر استمرار اجرای طرح «مهتاب»، تصریح کرد: مقابله با برق‌های غیرمجاز، کاهش تلفات انرژی، ارتقای پایداری شبکه و رعایت حقوق مشترکان قانون‌مدار از اولویت‌های شرکت است و این برنامه‌ها با همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان تا دستیابی به شبکه‌ای ایمن، پایدار و هوشمند ادامه خواهد داشت.