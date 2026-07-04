برخورد خودرو با گردشگران در بوکان ۱۴ مصدوم و یک فوتی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده در این زمینه اظهار کرد: در پی وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودروی پرادو با تعدادی از گردشگران در منطقه کوه نالشکینه شهرستان بوکان، بلافاصله پس از اعلام حادثه به مرکز پیام اورژانس ۱۱۵، تیم‌های عملیاتی فوریت‌های پزشکی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با توجه به گستردگی حادثه، چندین دستگاه آمبولانس اورژانس و نیروهای عملیاتی به محل اعزام شدند و پس از انجام عملیات تریاژ، اقدامات درمانی و تثبیت وضعیت مصدومان در صحنه، انتقال آنان به مراکز درمانی انجام شد.

رضازاده با اشاره به آخرین آمار ثبت‌شده در مرکز هدایت عملیات بحران (EOC) استان اظهار کرد: این حادثه تاکنون ۱۴ مصدوم و یک فوتی بر جای گذاشته است. تمامی مصدومان پس از دریافت خدمات پیش‌بیمارستانی، بر اساس شدت جراحات به مراکز درمانی منتقل شدند و تعدادی از آنان به دلیل شدت آسیب‌دیدگی برای ادامه درمان در بیمارستان شهید دکتر قلی‌پور بوکان بستری هستند.

رئیس اورژانس آذربایجان غربی ضمن ابراز تأسف از جان‌باختن یکی از هم‌وطنان در این حادثه، از تلاش کارشناسان اورژانس، کادر درمان، نیروهای امدادی و سایر دستگاه‌های حاضر در صحنه قدردانی کرد و گفت: بررسی علت وقوع این حادثه توسط مراجع ذی‌صلاح در دست انجام است.

وی از شهروندان خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت و حرکات پرخطر و توجه ویژه به ایمنی در مسیرهای گردشگری و مناطق پرتردد، از وقوع حوادث مشابه پیشگیری کنند.